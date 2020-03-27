4 Koronavirüs Aşısı Testlerine Katılan İlk Ülke Norveç Oldu

Norveç Sağlık Bakanı, bugün yaptığı açıklamada Dünya Sağlık Örgütü'nün başlattığı 'birlik testlerine' katılan ilk ülkenin kendileri olduğunu paylaştı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından başlatılan testler kapsamında 4 farklı koronavirüs tedavisi test edilecek.

Koronavirüs salgını tüm dünyada yayılmaya devam ederken salgına karşı koyabilecek bir aşı geliştirme çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Bugün Dünya Sağlık Örgütü’nün gerçekleştirdiği basın bilgilendirmesinde Norveç Sağlık Bakanı, aşı çalışmaları konusunda önemli bir açıklamada bulundu.

Norveç Sağlık Bakanı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından başlatılan 'birlik testlerine' katılan ilk ülkenin kendileri olduğunu açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından başlatılan testler, şu anda 45 ülkenin birlikte çalıştığı; 4 ilaç ve ilaç kombinasyonunun koronavirüs üzerindeki etkinliğini test etme amacıyla düzenleniyor.

Norveç, 'birlik testine' katılan ilk ülke oldu:

Norveç Sağlık Bakanı, yaptığı açıklamada testlere katılan ilk hastanın Oslo Üniversitesi Hastanesi’nden bir hasta olduğunu açıkladı. Bakan, şu anda küresel sağlık krizinin tam ortasında olduklarını ve aynı zamanda hiçbir zaman görülmemiş şekilde bilgiye ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Bununla birlikte bakan, güvenli ve etkin bir tedavinin bulunmasıyla hayatların kurtarılabileceğini ve sağlık çalışanları ve diğer yüksek riskli grupların hastalıktan korunabileceğini belirtti. Norveç’in testlere katılan ilk ülke olmasıyla birlik testlerine katılması beklenen 45 ülkenin de yakın zamanda sürece dâhil olması bekleniyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün bugün yaptığı açıklamada koronavirüse karşı gelecek bir aşının minimum 12/18 ay arasında geliştirebileceği belirtilmişti. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bugün yaptığı açıklamada teste katılan ülkelerin sayısının artmasıyla hangi ilaçların işe yarayıp yaramadığını öğrenmek için gereken zamanın daha çok kısalacağını söyledi.

Bununla birlikte Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü, insanları daha önce test edilmemiş COVID-19 tedavilerine yönelmemeleri konusunda uyardı. Ghebreyesus, ayrıca onaylanmamış COVID-19 ilaçlarına karşı da insanları uyararak “Bulguları takip etmeliyiz. Kestirme yok” şeklinde açıklamada bulundu.