Evinizi de kendisini de temizleyebilen, hem ıslak hem kuru temizlik yapan oldukça yüksek performanslı bir robot süpürge olan MOVA S20 Ultra'yı inceledik.

Emiş gücü yüksek, fırçaları işlevsel ve verimli, aynı zamanda hem ıslak hem kuru temizlik yapabilen bir robot süpürge günümüzde ev yaşantısını kolaylaştıran en iyi yardımcımız.

Dreame'nin alt markası olan ve ülkemizde de satışa başlayan MOVA'nın yüksek performans sunan ürünlerinden MOVA S20 Ultra da kendi kendini temizleme özellikleri, zorlu köşeli bölgeleri temizleme yeteneği, uzaktan kontrol özellikleri ve ıslak/kuru temizliği bir arada yapması gibi özellikleriyle bir robot süpürgeden beklediğimiz her şeyi bir arada sunan bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Gelin bu ürünün özelliklerine yakından bakalım.

Kutuda neler var?

Robot Süpürge

Ana İstasyon

Ana İstasyon Rampası

Yan Fırça

Güç Kablosu

Paspas Pedi

Kullanım Kılavuzu

Temizleme Solüsyonu

Otomatik Deterjan Bölmesi

Temizlik Fırçası

Yıkama Levhası

Toz Torbası x 2

MOVA S20 UItra, emiş gücü ve ikili fırçasıyla evinizi gerçekten temizliyor.

Robot süpürgelerle ilgili en büyük soru işaretlerinden biri gerçek bir ''dip köşe temizlik'' yapıp yapmadığı üzerine oluyor. MOVA S20 Ultra bu noktada emiş gücü başta olmak üzere sahip olduğu pek çok özellikle farkını ortaya koyuyor.

MOVA S20 Ultra'nın 8,300Pa emiş gücü var. Bu da en küçük toz taneciklerine kadar tüm kiri sorunsuz şekilde temizlemesini sağlıyor. Ayrıca genelde robot süpürgelerin zorlandığı daha iri tanelerin temizliğinde de MOVA S20 Ultra oldukça iyi bir performans sağlıyor.

Sahip olduğu dört farklı emiş düzeyini yüzeyin kirliliğine göre otomatik olarak optimize ediyor ve gerekli anlarda düşürüp yükseltiyor. Bu da hem temizlik performansını iyileştiriyor hem de şarj tüketimi açısından fayda sağlıyor.

İkili kauçuk fırça ise özellikle halıların derinlemesine temizlenmesini sağlıyor. Bunu yaparken halı yüzeyine de zarar vermiyor, toz ve tüyleri rahatça topluyor. Aynı zamanda sert zeminlerde de toz ve tüy toplama oldukça iyi çalışıyor.

Ayrıca MOVA S20 UItra'nın RoboSwing Paspaslama Teknolojisi özelliği sayesinde ulaşması zor köşelere bile ulaşarak buralarda biriken tozu dert etmemenizi sağlıyor.

Islak temizlik performansı nasıl?

Robot süpürgelerde paspas temizliği performansı tartışmalı bir konu olmaktan artık çıkmış durumda. MOVA S20 Ultra da bunu kanıtlayan robot süpürgelerden biri. Süpersonik titreşim teknolojisi ve zemini dakikada 4050 kez ovalayan S20 Ultra, eşit basınç ve etkili kir toplama mekanizması sayesinde yere dökülüp ovalanması gereken çay, kahve lekesi gibi lekeleri de başarıyla temizliyor.

En güzel tarafı ise paspası elinizle temizlemek zorunda olmayışınız. Çünkü MOVA S20 Ultra, paspasını 60 derecelik sıcak su ile kendi kendine temizliyor. Ayrıca kuru ve ıslak temizlik arasında geçiş yaparken süpürme modunda paspası 10,5mm ve temizleme modunda fırçayı 7mm yukarı kaldırarak farklı yüzeylerde en iyi sonuçları almanızı sağlıyor.

Otonom özellikleri, size neredeyse hiç iş bırakmıyor.

Malum robot süpürgeler ile temizlik yaparken önden hazırlık yapma gibi bir senaryo vardı hayatımızda. S20 Ultra, sahip olduğu hassas haritalama teknolojisi Pathfinder sayesinde çarpma veya takılma olmadan sorusuz bir şekilde temizlik rotasını tamamlayabiliyor. Dar alanlarda bile doğru şekilde hareket ettiği için temizlik yaparken düşecek mi kalkacak mı takılacak mı derdi olmuyor.

Ayrıca gelişmiş engel tanıma özelliği de burada S20 UItra'ya yardımcı oluyor, 3B yapılandırılmış ışık ile S20 Ultra, kablo ve ayakkabı gibi 70'ten fazla engelden kaçınabiliyor. Potansiyel engellerin etrafında dolaşarak temizliğine devam ediyor. Tabii ki yine de yerde çok eşya bırakmamak o bölgelerin de temizlenmesi için en mantıklısı olacaktır.

Yumuşak ve sert zeminler arasında otomatik olarak geçiş yaparak hem paspas hem süpürmeyi kendi kendine tanımlayarak halleden S20 Ultra, toz haznesine tozunu boşaltma, suyunu boşaltma ve doldurma, solüsyonunu yenileyip doldurma gibi tüm işlemleri de kendisi yapıyor. İstasyondaki toz haznesi ise 75 güne kadar toz biriktirebiliyor. Tabii ki burada süre evinizin büyüklüğü ve haliyle kir miktarına göre değişecektir.

Tabii ki tüm süreçleri uygulama üzerinden halledebiliyorsunuz.

Dreamehome uygulaması üzerinden kontrol edebileceğiniz MOVA S20 Ultra ile özelleştirilmiş halı temizliği, özelleştirilmiş oda temizliği ve gidilmeyecek bölge gibi pek çok kontrolü rahatça halledebiliyorsunuz.

Kesintisiz 210 dakika temizlik yapabilen güçlü bataryası sayesinde evinizi tek seferde zahmetsizce temizleyebilen S20 Ultra, tüm bu özellikleriyle evdeki en büyük yardımcınız olacak diyebilirim.

Bir de Türkiye'de satışa çıkmasına özel kampanya var!

27 Aralık tarihinde satışa sunulan MOVA S20 Ultra, lansman dönemine özel 5 Ocak'a kadar devam eden kampanya boyunca 3000₺ indirim ile satışta. Buna ek olarak 2 yıl garantili bir ürün olduğunu da ekleyelim. Kampanya devam ederken ürüne göz atmak ve sepetinize eklemek için buradan Trendyol linkine, buradan da Hepsiburada linkine ulaşabilirsiniz.