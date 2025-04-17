Xiaomi, kumaş yüzeylerdeki toz ve akarları hedef alan sıcak hava ve UV destekli yeni akıllı süpürge modelini duyurdu.

Xiaomi, evdeki gizli düşmanlara karşı yeni bir cihazla karşımızda. Bu kez hedefte toz akarları var. Şirket, geçen yıl piyasaya sürdüğü modelin yenilenmiş hâli olan Mijia Dust Mite Vacuum Cleaner 2 Pro’yu tanıttı. Sadece süpürmekle kalmayan bu cihaz, aynı zamanda UV ışığı ve sıcak hava desteğiyle daha hijyenik bir temizlik vadediyor.

Yeni model özellikle yataklar koltuklar ve yorgan gibi kumaş yüzeyleri derinlemesine temizlemek için tasarlanmış. İçinde iki ayrı hazne var: biri tozu filtrelemek için, diğeri de kirleri toplamak için kullanılıyor. Bu sayede hazne dolsa bile cihazın emiş gücü düşmüyor, temizlik yarıda kalmıyor.

Mijia Dust Mite Vacuum Cleaner 2 Pro modelinin özellikleri

Yeni model yatak, koltuk ve yorgan gibi kumaş yüzeylerde derinlemesine temizlik sağlamak üzere tasarlandı. Vacuum Cleaner 2 Pro, biri filtreleme diğeri toz toplama için olmak üzere çift hazneli bir sistem kullanıyor. Böylelikle hazne dolsa dahi emiş gücünün düşmemesini sağlıyor. 16kPa seviyesine kadar çıkabilen emiş gücüne sahip süpürge, 21,5 cm genişliğindeki başlığıyla geniş alanları daha az geçişle temizleyebiliyor. Aynı zamanda 49 mm'lik spiral fırça, saç gibi uzun ipliklerin dolanmasını önleyecek şekilde yapılandırıldı.