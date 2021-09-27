Drift Videoları Viral Olan Sürücü 8.000 TL Ceza Yedi [Video]

İstanbul Bağcılar'da trafiğe açık alanda drift yapan bir vatandaş, görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine yakalandı. Drift nedeniyle 6.700 TL, abart egzozdan ise 1.339 TL ceza diyen vatandaşın ehliyetine de iki ay süreyle el koyuldu.

Trafik magandalarının peşinde olmaya devam eden kolluk kuvvetleri, bir kez daha sosyal medyaya düşen görüntüler üzerinden trafikte terör estiren vatandaşların üzerine çöktü. 25 Eylül'de İstanbul Bağcılar'da düğün konvoyu oluşturan ve araçlarıyla trafiğe açık alanda drift atan magandaların peşine düşen kolluk kuvvetleri, sorumluları tespit ederek gereken cezayı kesti.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzerine önce aracın plakasını, sonra da bu aracın sahibi tespit etti. Bu bağlamda, 34 MES 46 plakalı Honda S2000'in Mesut S. isimli sahibini yakalayarak gözaltına alan kolluk kuvvetleri, araç sahibine idari para cezası uygularken, ehliyetine de 2 ay el koydular.

8.039 TL ceza kesildi

Kolluk kuvvetleri, Honda S2000 ile drift atan vatandaşa yalnızca driftten 6.700 TL, abart egzozdan ise 1.339 TL olmak üzere toplamda 8.039 TL para cezası kestiler. Ayrıca aracın egzoz aksamının düzeltilmesi için de 1 gün süre verildi. Bu düzeltme yapılmaz ise ceza uygulanmaya devam edecek.

İstanbul Bağcılar'da yaşanan olay ilk olmadığı gibi son da olmayacak. Bu ve bunun gibi haberleri görmeye, önümüzdeki yıllarda da devam edecek. Ancak bu noktada belirtilmesi gereken bir husus var. Bir insan, otomobilleri, modifiyeyi, hız ya da drifti sevebilir. Ancak bunun adı, herkese açık trafikte yapıldığı zaman magandalık oluyor. Tutku ile magandalık arasındaki ince çizgiyi unutmamak gerek...

İşte Honda S2000'in drift attığı o anlar