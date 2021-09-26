Babasının Sattığı Otomobili 20 Yıl Sonra Alıp Modifiye Etti

Karaman'da yaşayan bir oto tamirci olan Mehmet Aykan, babasının 20 yıl önce sattığı serçe model otomobilini bulup aldı. Aykan'ın modifiye ettiği araç şimdi 6 saniyede 100 kilometreye çıkabiliyor.

Karaman’da yaşayan ve modifiyeye ilgi duyan bir oto tamircisi, babasının 20 yıl önce saatığı 1991 model serçe otomobilini satın aldı.

Baştan sona yenilenerek 6 saniyede 100 kilometreye kadar çıkabilen otomobil; son katıldığı yarışta da 2. oldu.

Babasının sattığı arabasını 20 yıl sonra satın aldı

Bir oto tamirci olan Mehmet Aykan, babasının 1991 yılında satın alıp 11 yıl kullandıktan sonra sattığı otomobile bir ilanda 20 yıl sonra denk geldi. Arabayı hemen alan Ayken, aracı modifiye ettikten sonra yarışlara katılmaya başladı. Yarışlarda ağırlık yapmasın diye koltukları ve dikiz aynasını söktüğü aracın bakımını Ayhan, boş zamanlarında kendisi yapıyor. Otomobili gören modifiye meraklıları ise aracı büyük bir ilgiyle izliyor.

Çocukluğundan beri modifiyeli araçlara ilgisinin olduğunu belirten Mehmet Aykan, “Elimizden geldiği kadar düzenlenen yarışlara katılmaya çalışıyoruz. Şu an kullandığım otomobili babam 1991 yılında sıfır olarak aldı ve yaklaşık 11 yıl bindikten sonra da sattı. Benim de çocukluğum bu araçta geçti. 20 yıl aradan sonra arabayı satış ilanlarında gördüm ve hemen satın aldım. Arabayı yarışlara katmak için 2 arkadaşımla birlikte baştan aşağı yenileyerek 120 bin lira para harcadık. Gece gündüz demeden çok uğraştık. Çoğu parçası burada olmadığı için hepsini dışarıdan getirttik” dedi ve yarışa olan tutkusunun asla dinmediğini belirtti.

Yeni model araçlar gibi bilgisayara bağlanabiliyor

Aracın, tıpkı yeni model araçlar gibi bilgisayara bağlanabildiğini söyleyen Aykan, "Bu sayede aracın beynini kontrol edebiliyoruz. Yüksek hıza çıkabilmesi için nitrojen gazıyla yakıt takviyesi yapıyoruz. Antalya’da düzenlenen son yarışta 400 metreyi 13.5 saniyede tamamladık. Araç, 6 saniyede 100 kilometre hıza ulaşıyor. Motoru tamamen modifiye edildi ve turbosu da var. Kısacası motoru tamamen çelikten yapılmadır" dedi.

"Karaman’da pist sıkıntımız var. Bir biz değiliz yarışlara katılmak isteyen birçok arkadaşımızın var. Bu zamana kadar diğer illerde yapılan yarışlara imkanlarımız doğrultusunda sadece biz katılabildik. Ama yarışlara katılmak isteyen çok arkadaşımız var. Karaman’da pist olmamasından dolayı yarışlara hazırlanabilmek için hafta boyunca ben 3 gün çekçiyle aracı Konya’ya götürüp orada hazırlanmak zorunda kaldım. Onun için Karaman’a pist yapılmasını istiyoruz" diyen Aykan, trafiğe çıkamadığı için aracı yarışlara çekiciyle götürüp getirdiğini kaydetti.