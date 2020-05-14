Sony, yeni nesil konsolunun kontrol cihazı olan DualSense 5’i tanıtsa da konsolun kasasının tasarımının nasıl olduğuyla ilgili şu ana kadar herhangi bir bilgi paylaşmadı. Şirketin PlayStation 5’in tasarımını ne zaman açıklayacağı konusunda yeni bilgiler mevcut. Dün PlayStation 5’in ekim ayında çıkacağı yönündeki iddiaları yalanlayan Sony, konsolun 2020 tatil sezonunda çıkacağını duyurdu.

Sizlere dün aktardığımız haberimizde Japonya’da yayınlanan bir iş ilanında Sony’nin yeni nesil konsolu PlayStation 5’i ekim ayında çıkaracağının öne sürüldüğü ancak Sony’nin Japon basınına yaptığı açıklamada iddiaların doğru olmadığını, bu ifadelerin yanlışlıkla orada yer aldığını söylediğini sizlere aktarmıştık.

Koronavirüs salgını sebebiyle fabrikalardaki üretimin aksaması ve Sony’den gelen bu açıklama, konsolun çıkış tarihinin ötelenip ötelenmeyeceği yönündeki soru işaretlerini artırmıştı ancak Sony, herhangi bir ertelenme yaşanmayacağını açıkladı.

PlayStation 5, 2020 tatil sezonunda çıkacak:

Sony, mali yıl sonu finansal raporu açıklaması sırasında PlayStation 5’in bu tatil sezonunda çıkış yapma yolunda ilerlediğini ve oyun içi yazılım geliştirme konusunda da herhangi büyük bir problem olmadığını söyledi ancak şirket, şu an yaşanan küresel kriz sebebiyle bazı şeylerin de zora düştüğünü ekledi.

Japonya merkezli teknoloji şirketi, gelecek aylarla ilgili tahmininde “Personellerin evden çalışması ve uluslararası uçuş kısıtlamaları; test süreci ve üretim hatlarının niteliğiyle ilgili olarak bazı sorunlar çıkarsa da PlayStation 5’in çıkışıyla ilgili geliştirme süreci konsolun 2020 tatil sezonunda çıkmasıyla ilgili olarak devam ediyor. Şu anda Sony’nin birinci parti stüdyoları ve partner stüdyolarının oyun yazılımı geliştirme sürecinde büyük problemler baş göstermiş durumda değil” dedi.

Sony, 2019’a göre daha az gelir elde etmiş olsa da indirilebilir yazılımların satışı, PS Plus ve PlayStation Now abonelikleri oldukça önemli bir yükseliş gösterdi. Üretim hattında bazı problemler yaşansa da PS4 de donanım olarak oldukça iyi bir satış rakamına ulaştı.