Gizlilik odaklı arama motoru DuckDuckGo, ağustos ayına dair bazı veriler paylaştı. Şirket tarafından paylaşılan verilerde, kullanıcıların ağustos ayında 65 milyar DuckDuckGo araması yaptıkları ortaya çıktı. Bu arama miktarı, DuckDuckGo'nun her gün biraz daha popülerleştiğini gösteriyor.

İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla kritik bir önem arz eden siber güvenlik ve gizlilik, bugün pek çok kullanıcı tarafından önemsenen bir konu. Özellikle de ABD ve Microsoft gibi şirketlerin kullanıcıları takip ettikleri düşünülmesi, tüketicileri farklı alternatiflere yönlendiriyor. İşte bu alternatiflerden bir tanesi de "DuckDuckGo". Şirkete göre bu arama motoru, görülmemiş bir hızla büyümeye devam ediyor.

DuckDuckGo'nun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamalara göre kullanıcılar ağustos ayında, 2 milyar DuckDuckGo araması gerçekleştirdiler. Ayrıca şirketin istatistiklerine göre 4 milyondan fazla kullanıcı, DuckDuckGo'yu mobil uygulama ya da tarayıcı eklentisi olarak kullanıyor. Şirket, bu istatistiklere göre yaklaşık 65 milyon kullanıcısının olduğunu tahmin ediyor.

DuckDuckGo, temelinde Google veya Microsoft'un Bing'i gibi bir arama motoru. Ancak geliştiriciler, bu arama motorunda kullanıcıların gizliliklerine odaklanıyorlar. Şirketin iddiası, DuckDuckGo üzerinden yapılan aramaları takip etmediklerine ek olarak, ziyaret edilen internet sitelerinin de kullanıcıları takip etmelerini engelledikleri yönünde. İşte bu özellikler, kullanıcılar tarafından da yakından takip ediliyor gibi görünüyor.

DuckDuckGo'yu kullanmak istemeniz durumunda, iOS ya da Android için uygulama indirebiliyorsunuz. Bu uygulama, bir internet tarayıcısı olarak karşınıza çıkıp, internetteki gizliliğinizi sağlıyor. DuckDuckGo'ya masaüstünden erişmek istediğinizdeyse bu arama motorunu doğrudan kullanabiliyor ya da Google Chrome için oluşturulmuş eklentiyi yükleyebiliyorsunuz. Bu eklenti sayesinde Google Chrome'da gezinti yaparken, gizliliğiniz sağlanmış oluyor.

DuckDuckGo'nun trafik ağı da yıllardır yükseliş eğiliminde

DuckDuckGo geliştiricilerinin açıklamalarına göre arama motoru, hizmet vermeye başladığı günden beri daha fazla kullanıcıya hizmet vermeye devam ediyor. Üstelik yukarıdaki grafikte de görebileceğiniz üzere DuckDuckGo trafiği, gizlilikle ilgili tartışmaların arttığı son yıllarda iyiden iyiye artmış durumda. Ancak DuckDuckGo'nun kullanım yaygınlığı her geçen gün artıyor olsa da arama motorunun trafik yoğunluğunun, ABD'nin toplam arama hacmine oranının yüzde 2'si olduğunu belirtelim.

Eğer sizler de DuckDuckGo isimli arama motorunu deneyimlemek isterseniz, masaüstü sürüm için burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz. Ayrıca DuckDuckGo'nun tarayıcı olarak sunulan iOS sürümüne burada, Android sürümüne de burada bulunan bağlantıyı kullanarak erişebilirsiniz. Tüm bunlara ek olarak DuckDuckGo'nun Google Chrome için oluşturduğu eklentiye ulaşmak isterseniz de burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.