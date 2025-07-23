Bir Reddit kullanıcısı, Windows XP'nin geliştirilmeye başlanmasının 25. yılına özel yeni bir internet sitesi hazırladı ve bu site doğrudan Windows XP'yi deneyimlemenize olanak tanıyor.

Windows XP, ilk olarak 2001’de çıktığında milyonlarca kişinin favori işletim sistemi olmuştu. Hatta birçok kişi hâlâ onu Microsoft’un yaptığı en iyi işletim sistemi olarak görüyor. Doğal olarak 2014’te resmî olarak emekli edilmesi birçok kullanıcıyı üzmüştü.

Ama 2025 yılında hâlâ Windows XP kullanmak istiyorsanız iki seçeneğiniz var. Birincisi artık desteklenmiyor olsa da doğrudan işletim sistemini kurmak... İkincisi ise Reddit kullanıcısı ducbao414'ün bu efsane işletim sistemini doğrudan tarayıcınız üzerinden kullanabileceğiniz yeni sitesini ziyaret etmek.

Windows XP'yi özlediyseniz bir göz atın

Geçtiğimiz günlerde yayına giren bu site, Windows XP’nin geliştirmeye başlanmasının 25. yılını kutlamak için yapıldı. Doğal olarak da amaç; nostaljik anıları tekrar canlandırmak.

Tabii bu deneyimi tam anlamıyla bir Windows XP olarak yorumlamamak gerek. Kendi programlarınızı yükleyemiyor olsanız da doğrudan Windows XP ile özdeşleşmiş birçok uygulamayı test edebiliyorsunuz. Yani XP havasını solumak ve biraz nostalji yaşamak için fazlasıyla yeterli.

Denemek isterseniz tamamen ücretsiz ve kullanımı çok kolay. Tek yapmanız gereken tarayıcınızda yeni sekme açıp win32.run adresine gitmek. Artık gerisi nostalji anlayışınıza kalmış...