'Dune' filminin yönetmesi, serinin devam filmi için yeni açıklamalarda bulundu. Yönetmen, Dune: Part 2'nin kariyerinin en zorlayıcı işi olabileceğini ifade etti.

Frank Herbert’ın kült fantastik-bilim kurgu serisinden beyaz perdeye uyarlanan, kadrosunda Timothée Chalamet, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Zendaya, Jason Mamoa, Josh Brolin ve Javier Bardem gibi yıldız isimlerin bulunduğu Dune çok sevilmiş; pek çok kişi tarafından ‘görsel şölen’ olarak nitelendirilen film başarısını sağlam bir gişe kazancıyla taçlandırmıştı. Hal böyle olunca da kitapların ve filmin hayranlarının ikinci film, yani Dune: Part 2 için heyecanlı bekleyişleri başlamıştı.

Son yıllarda ortaya koyduğu Blade Runner 2049, Arrival, Incendies ve Prisoners gibi işlerle sinema severlerin gönlünde taht kuran ve Dune ile popülerliğine popülerlik katan yönetmen Denis Villeneuve, daha önce yaptığı açıklamalarda filmin senaryosunun tamamlandığını bildirmişti. Villeneuve şimdi de henüz çekimlerine başlanmamış olan Dune: Part 2 için yeni açıklamalarda bulundu.

"Muhtemelen kariyerimin en büyük mücadelesi olacak"

İlk filmin sonunda Fremenlere katılan Paul’ün hikayesi, Dune: Part 2’de kaldığı yerden devam edecek. Çöl Gezegeni Arakis’in seyirciye daha etkileyici bir şekilde aktarılması için daha fazla IMAX çekiminden yararlanacak olan filmin, herhangi bir gecikme yaşanmaması haline Ekim 2023’te yayımlanması bekleniyor. Bununla birlikte Villeneuve, filmin, hikayenin kötüleri olan Harkonnen hanedanlığına daha fazla odaklanacağını ifade ediyor.

ET Canada’ya verdiği röportajda Villeneuve, Dune: Part 2’nin kariyerinin şimdiye kadarki ‘en zorlayıcı’ işi olacağını kaydediyor. Oscar Ödülleri’nin hemen ardından, 28 Mart’ta hazırlıklarına başlanacak olan filme dair pek bir detay vermek istemeyen yönetmen, "Yoğun olacak. Şu an hazırlanıyorum. Pazartesi sabahı, Los Angeles'tan ayrılır ayrılmaz hazırlıklara başlayacağız. Film hakkında hiçbir şey söyleyemem - projeler hakkında onları yaparken konuşmaktan hoşlanmıyorum - ama muhtemelen kariyerimin en büyük mücadelesi olacak, çünkü Birinci Bölüm'den bile daha karmaşık." ifadelerini kullanıyor.

Villeneuve daha öncesinde ise Zendaya tarafından canlandırılan ve ilk filmde çok az görülen Chani gibi bazı karakterlerin Dune: Part 2'de hikayeyi daha tamamlayıcı rollere sahip olacağını kaydetmişti. Bununla birlikte seriye son dönemlerin popüler oyuncularından Florence Pugh’un da dahil olabileceği ve Paul ile Chani’nin hikayesini devam ettirecek 3. bir filmin yapılabileceği de var olan söylentiler arasında. Dune: Part 2’nin bile ne derece büyük ölçekli bir film olduğunu düşündüğümüzde, seriye üçüncü bir filmin dahil edilmesinin Villeneuve’un işini çok daha zorlaştıracağı söylenebilir.