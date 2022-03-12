Dune, alışılanın dışında farklı bir evrendeki hikayesiyle izleyicileri ve okuyucuları bambaşka bir boyuta sürüklüyor. 6 Kitaplık bilimkurgu serisinin devam filmleriyle ilgili de yeni bilgiler, sinemaseverleri şimdiden heyecanlandırmayı başardı.

6 Kitaplık devasa bir evrenden oluşan Dune, geçtiğimiz yıl sinemaseverlerle beyaz perdede buluşmuştu. Kimileri filmi ve bu yeni evreni çok beğenirken kimileri ise alışılmışın dışında olan bu yeni filmi eleştiri yağmuruna tutmuştu. Ancak ne düşünürsek düşünelim, film aldığı ödüller ve 11 dalda Oscar’a aday gösterilmesiyle başarılı bir yapım olduğunu kanıtladı.

Biliyorsunuz ki Dune, 6 kitaplık bir bilimkurgu serisi ve filmde de bu kitaplardaki evrenin bir uyarlaması yapıldı. Durum böyleyken, tabii ki yeni bir filminin geleceğine kesin gözüyle bakılıyor. Önümüzdeki yıl çıkması beklenen serinin ikinci filmi ve Dune evreninin geleceğiyle ilgili ise yeni açıklamalar geldi.

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Dune: Part 2’nin 23 Ekim 2023 tarihinde gösterime gireceğinin açıklanmasının ardından, üçüncü film ile ilgili de ilginç bilgiler beraberinde geldi. Filmin senaristi ve yönetmeni tarafından yapılan açıklamalar akıllarda soru işaretleri bırakırken, üçüncü filmin ismin Dune Messiah olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Dune’un senaristi Jon Spaihts, HBO Max'in Dune: The Sisterhood dizisinde görev alacaktı ancak Kasım 2019’da projeden ayrılarak Dune: Part 2’yi yazmaya odaklandı.

Spaihts The Playlist’e yaptığı açıklamada “Sonunda, sadece Dune: Part 2’de değil; Dune evrenindeki diğer sinematik olasılıkları da araştırabilmek için çalışmaya başladım. Bence her yönden çok zengin ve hikaye anlatma fırsatlarıyla dolu bir dünya” sözlerine yer verdi. Spaihts’in bu açıklamalarının ardından birçok kişi, WarnerMedia’nın Dune evrenini duyurulan projelerin ötesinde bir yere taşımayı hedeflediği düşündü. Sadece beyaz perdeyle sınırlı kalmaması, ilerleyen günlerde Dune evreninin farklı bir diziye ya da bir oyuna dönüştüğünü de görebileceğimiz anlamına geliyor.

Günümüzde artık birçok büyük yapımın beyaz perde dışında pek çok alana uyarlandığı görülüyor; bu durumda Dune gibi devasa bir evrene sahip yapımın da başka alanlara uyarlanması şaşırtıcı olmayacaktır. Dune’un yönetmeni Denis Villeneuve, Frank Herbert’in 6 kitaplık serisinden ‘Dune Messiah’ı anlatan üçüncü bir film yapmakla ilgilendiğini açıklamasıyla da büyük bir ses getirdi. Dune Messiah'ın filme çekilmesi ise şimdiden birçok tartışmayı beraberinde getirdi. Din ve siyasetin karıştırılması gibi tehlikeli konular, birçok insanı rahatsız edebileceği gibi çekimlerde de büyük bir dikkat ve özen gösterilmesi gerekecek.