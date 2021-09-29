Dünya, 2500 Yılında İnsanlık İçin Cehenneme Dönüşebilir

ABD'de 13 bilim insanının bir araya gelerek hazırladığı bir makale, küresel ısınmanın önüne geçilemezse Dünya'nın insanlar için yaşaması ne kadar zor bir gezegen haline geleceğini ortaya koydu. Bilim insanları, 2500 yılına geldiğimizde Dünya'da hayatta kalabilmek için insanların büyük bir mücadele vermesi gerekeceğini belirtti.

Artan sera gazı seviyeleri, sıcaklıklar ve deniz seviyeleri gibi 2100 yılına kadar iklim değişikliğinin varacağı potansiyel boyutları gösteren onlarca gösterge bulunuyor. Örneğin Paris Anlaşması'na göre küresel ısınmaya dünya çapında bir sınırlama getirmemiz gerekiyor ve eğer tüm kurallara uyulursa, bu yüzyılın sonunda hava sıcaklığının sanayi öncesi dönemden 2 santigrat daha düşük olması mümkün.

ABD'li bilim insanları, bugüne kadar yayınlanan onlarca raporu değerlendirerek, küresel ısınmanın etkilerini daha uzun vadede hesaplamaya başardı. Christopher Lyon liderliğindeki bu araştırma, 2500 yılına kadar Dünya'nın insanlar için yaşanması son derece zor bir yer haline geleceğini ortaya çıkardı.

Amazon Havzası önümüzdeki yıllarda kısır bir yer haline gelecek

1990'dan yılından beri Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nde (IPCC) yayınlanan raporları inceleme altına alan araştırmacılar, Paris Anlaşması'nın hedefleri gerçekleşse bile 2100 yılında ısınmanın durmayacağını, bu yüzden sadece 80 yıllık bir plan yerine çok daha uzun vadeli planlar yapılması gerektiğini vurguladı.

Araştırmacılar, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nde yayınlanan raporda, ülke liderleri vaatlerini yerine getirse bile 2100 yılına kadar Dünya sıcaklığının 2,7 santigrat derece ısınacağını belirtirken, bu ısınmanın daha önce benzeri görülmemiş orman yangınları, kuraklıklar, sel ve yüksek sıcaklıklar getireceğini dile getirdi.

Şu anda dünyada yaşayan insanların torunlarının önümüzdeki birkaç yüzyılda nasıl koşullar altında yaşadığını görmek isteyen bilim insanları, bitki örtüsü dağılımını, ısı stresini ve yetiştirme koşullarını modelleyerek uzun vadeli bir senaryo ortaya çıkardı.

Ortaya çıkan modelde sıcaklıkların 2100'den sonra da artış göstermeye devam ettiğini belirten araştırmacılar, bu senaryoda ekosistem zenginliği ile bilinen Amazon Havzası'nın kısır bir hale geleceğini, tropik bölgelerdeki hava sıcaklıklarının insanlar için ölümcül derecelere ulaşacağını belirtti.

Yayınlanan makalede aynı zamanda ısınan ve dolayısıyla genişleyen okyanus sularının birbirine karışacağı, bu nedenle de deniz seviyelerinde önemli ölçüde artış yaşanacağı dile getirildi. Araştırmacılar, aynı zamanda bu senaryoya göre Amazon ve Hint Yarımadası gibi yerlerin ilerleyen dönemlerde nasıl görüneceğine dair çizimler paylaştı.

Amazon:

ABD Ortabatı

Hint Yarımadası: