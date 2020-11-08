LG, Puricare Maskesini Bazı Ülkelerde Satışa Sunmaya Başladı

Güney Koreli teknoloji devi LG, Puricare adını verdiği yeni maskesini bazı pazarlarda satışa sunmaya başladı. Şirketin yeni maskesi, havadaki parçacıkların %99,97'sini kullanıcının ağzından ve burnundan uzak tutmayı başarıyor.

Dünya genelinde 1,2 milyondan fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan COVID-19 salgını, günlük yaşantımızda birçok şeyi değiştirdi. Hastalıktan korunmak ve daha fazla yayılmasını önlemek için maske takmak son derece gerekli ve zorunlu bir hale geldi.

Maske kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte çeşit çeşit birçok maske ortaya çıktı. Apple ve Disney gibi şirketler kendi maskelerini üretti. Kendi maskesini üreten şirketler arasında Güney Koreli teknoloji devi LG de katıldı. Şirket, bataryalı, hava temizleyen yüz maskesini çıkardı.

LG'den hava temizleyen yüz maskesi

LG'nin Puricare Wearable Air Purifier adını verdiği maskesi, yüzünüz için havayı temizleyen küçük bir sistem. Şirket, daha önce de kendi kendini temizleyebilen bir kılıfa sahip olan Tone Free TWS kablosuz kulaklıklarını çıkarmıştı.

LG'nin yeni maskesi 820 mAh kapasiteli batarya ve iki adet gömülü fan ile birlikte geliyor. Bu fanlar, iki adet değiştirilebilir H13 HEPA filtreleriyle birlikte maskenin havadaki partiküllerin %99,97'sini ağzınızdan ve burnunuzdan uzak tutuyor. Ayrıca bu Puricare yüz maskeleri değiştirilebiliyor ve yeniden dönüştürülebiliyor. Hatta kullanıcılarının maskelerindeki H13 filtrelerini ne zaman değiştirmeleri gerektiğini söyleyen bir sistemi ThinQ uygulamasına da entegre etti.

Şirket, ayrıca maske için bir taşıma kılıfı da geliştirdi. Bu kılıf, tıpkı yukarıda bahsettiğimiz Tone Free kulaklıkta olduğu gibi UV-C ışınlarıyla kendisini 30 dakika içerisinde temizleyebiliyor. Maskenin yıl sonunda satışa sunulmaya başlayacağını duyuran şirket, Asya ve Orta Doğu'daki bazı önemli bölgeler de dâhil olmak üzere çeşitli pazarlarda satışa sunmaya başladı. Şu an için maskenin fiyatına dair herhangi bir bilgi bulunmuyor.