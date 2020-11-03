Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs önlemleri kapsamında kısıtlamaların geri getirildiğini duyurdu. Buna göre restoranlar, sinemalar, tiyatrolar gibi birçok işletme saat 22.00'dan sonra hizmet vermeyi durduracak.

Dünya genelinde 1 milyon 200 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan COVID-19 hastalığı, havaların soğumasıyla birlikte yeniden artmaya başladı. Vakaların yeniden artmasıyla birlikte bazı ülkeler, salgına karşı alınan sert önlemleri tekrar almaya başladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 5 Kasım tarihinden itibaren İngiltere'de 4 haftalık bir karantina uygulanacağını ifade etmişti. İngiltere'ye ek olarak Fransa ve Avusturya gibi ülkeler de ikinci kez karantinaya gireceklerini duyurmuştu. Türkiye'de de kısıtlamaların geri geldiği açıklandı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında kısıtlamalar geri geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada koronavirüs vakalarının artışta olduğunu ve kısıtlamaların geri getirildiğini duyurdu. Buna göre birçok işletme saat akşam 10'dan sonra hizmetlerini sonlandıracak.

Erdoğan, yeni kısıtlamaların kapsamıyla ilgili şunları söyledi: "Paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane ile berber, nikâh/düğün salonu, yüzme salonu, hamam, kaplıca, internet kafe, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu vb. tüm işyerlerinde hizmetler saat 22.00'de sona erecektir."

Son günlerin tartışmalı konusu yüz yüze eğitim konusunda da açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Salgınını seyrine göre önümüzdeki haftalarda diğer sınıfların durumunu değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı, ayrıca sağlık altyapısı ve sağlık çalışanları sayesinde bir krizle karşı karşıya kalınmadığını dile getirdi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre bugüne kadar 14,4 milyondan fazla test gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen testler sonucunda 382.118 hasta tespit edilirken 10 bin 481 kişi de hayatını kaybetti. Ayrıca toplam iyileşen hasta sayısı da 328 bin 824'e ulaştı.