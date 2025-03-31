Yüz yıllar öncesine dayanan fakat yalnızca teoride kalan Dünya'nın dönüşünden elektrik elde etme fikri sonunda gerçeğe dönüştü.

Princeton Üniversitesi’ndeki bir grup fizikçi, Dünya'nın kendi dönüşünü kullanarak pasif elektrik üretmeyi başardı.

Yakın zamanda Physical Review Research dergisinde yayımlanan bu deney, özel olarak tasarlanmış bir cihazın Dünya'nın dönüşü sayesinde sürekli ve ölçülebilir bir voltaj üretebildiğini ortaya koydu.

Fikir eski ama yaklaşım yeni

Manyetik bir alan boyunca hareket eden bir iletkenin akım üretmesi, temel bir fizik prensibidir ancak yalnızca Dünya’nın dönüşünü kullanarak bu etkiyi yaratmak, bilim insanlarının 1800’lerden beri başaramadığı bir hedef olmuştu.

2016 yılında fizikçi Christopher Chyba ve ekibi, belirli koşullar altında bu yöntemin işe yarayabileceğini öne sürmüş olsa da ne yazık ki pratikte başarılı olunamamıştı. Şimdi ise bu teori ilk kez başarılı bir deneyle test edildi.

Fizikçilerin geliştirdiği sistem, Dünya’nın manyetik alanına paralel olarak dönen, manganez-çinko ferritten yapılmış silindirik bir kabuktan oluşuyor. Elektronlar, kabuğun dönüşü nedeniyle tam olarak dengelenemediği için küçük ama sürekli bir voltaj üretilebiliyor.

Peki elde edilen elektrik hangi alanlarda kullanılabilir?

Elde edilen enerji miktarı şu an için küçük olsa da bu deney, pasif elektrik üretiminin mümkün olduğunu kanıtlamış oldu. Yani sistem, herhangi bir yakıt veya harici güç kaynağı gerektirmeden yalnızca Dünya’nın hareketinden güç alıyor.

Bu yöntemin pratik kullanımı için henüz uzun bir yol olsa da araştırmacılar gelecekte bakım gerektirmeyen güç kaynakları veya ultra uzun ömürlü sensörlerde bu teknolojinin büyük bir potansiyel taşıdığını düşünüyor.