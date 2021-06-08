Dünya Genelinde Onlarca Siteye Erişim Sağlanamıyor

Küresel çapta internete erişim sorunları yaşanıyor. Dünyanın en popüler internet sitelerini etkileyen sorunun kaynağı bilinmezken, İngiltere basını Amazon Web Services üzerinde duruyor. Ancak sorunun asıl kaynağı Fastly isimli bulut bilişim şirketi olabilir.

Bugüne dek sizlerle sayısız kez, Türkiye'de hizmet vermekte olan bir internet servis sağlayıcısının çöktüğünden, kullanıcıların internet erişiminin kesildiğinden bahsetmiştik. Bu kez de yine böyle bir olaydan bahsedeceğiz. Ancak bu kez olayın çapı, Türkiye'de yaşanan kesintilerin onlarca katı büyüklüğünde. Zira dünyanın dört bir yanından gelen haberler, özellikle de bazı internet sitelerine erişimde küresel çapta sorun yaşandığını gözler önüne seriyor.

Edinilen bilgilere göre dünya geneline yayılmış olan arıza, dünyanın en popüler internet sitelerini kapsıyor. Bu siteler arasında Amazon, Reddit, Independent, The Guardian ve New York Times gibi dünyaca ünlü mecralar yer alıyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama ise ne yazık ki bulunmuyor.

İngiltere'ye göre küresel arızanın nedeni "Amazon Web Service"

Yaşanan olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmamış olsa da özellikle de İngiliz haber kaynakları, küresel çapta yaşanan internet kesintisinin "Amazon Web Services" kaynaklı olduğunu belirtiyorlar. Ancak Amazon, şu an için bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Bu arada, sorunun özellikle de Kuzey Amerika, Birleşik Krallık, Çin, Avustralya ve Avrupa ülkelerini etkilediğini belirtmekte fayda var.

Sorunun kaynağı "Fastly" de olabilir

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan The Guardian'dan Alex Hern, sorunun kaynağının Amazon Web Services olmadığını ifade ediyor. Hern'e göre yaşanan sorunun esas nedeni, ABD merkezli bir bulut bilişim sistemi şirketi olan Fastly. Bu konuyla ilgili bir örnek veren Alex Hern, BBC'nin Fastly'den başka bir sisteme geçiş yaptığı anda hizmet vermeye devam edebildiğini söylüyor.

Erişimde problem yaşanan bazı internet siteleri şöyle