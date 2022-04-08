Dünyanın İlk Sivil Astronotları Uzayda! (Nasıl İzlenir?)

Dünyanın ilk sivil astronotlarının resmen ilan edileceği, ISS'in ilk kez sivilleri ağırlayacağı Ax-1 görevi bugün başlıyor! Peki görev nasıl gerçekleşecek? Görevde kimler yer alacak? İlk sivil astronotlar kim olacak? Tüm detaylar haberimizde.

Uzay tarihi, ardımızda bıraktığımız son 10 yıl içinde pek çok devrime imza atmışken bu devrimlerin en ön plana çıkanları, artık sivil insanların da uzaya çıkabiliyor olmasıydı. SpaceX, Blue Origin ve Virgin Galactic gibi şirketler, uzay turizminin temellerini atmaya başlamışken bugün, uzay tarihinde bir ilk olacak yeni bir görev gerçekleştirilecek.

NASA ve Axiom Space ortaklığıyla bugün başlayacak olan görev kapsamında ISS’i ziyaret edecek dünyanın ilk sivil astronotları resmen ilan edilecek. Bir NASA astronotu eşliğinde SpaceX’in Crew Dragon aracına binecek olan 3 sivil insan, Uluslararası Uzay İstasyonu’na ayak basan ilk siviller olacak. Peki bu görevle dünyanın ilk sivil astronotları olacak olan kişiler kimler? Görev ne zaman başlayacak? Gelin, detaylara bakalım.

Uluslararası Uzay İstasyonu’na ayak basacak ilk sivillerle tanışın:

Uluslararası Uzay İstasyonu’na ayak basacak olan üç sivil kişiler, Kanadalı yatırımcı Mark Pathy, Amerikan gayrimenkul yatırımcısı Larry Connor ve eski İsrail Hava Kuvvetleri pilotu Eytan Stibbe olacak. Bu üçlü, tecrübeli NASA astronotu Michael Lopez-Alegria liderliğinde ISS’e ulaşacak. Michael Lopez-Alegria, daha önce dört uzay görevinde yer almıştı. Kendisi, şu anda bu görevi gerçekleştiren ana şirket Axiom’da başkan yardımcılığı görevini üstleniyor.

Sivil ekip, NASA ya da Axiom tarafından rastgele de seçilmedi. Yukarıdaki üç isim, Axiom tarafından yapılan açıklamaya göre ISS’e gitme şansına sahip olmak için toplamda 55 milyon dolar ödediler.

Görev bugün başlıyor:

Ax-1 kodunu taşıyan ve ISS’e ilk sivil insanları taşıyacak olan görev, bugün Türkiye saati ile 18.17’de gerçekleşecek fırlatmayla başlayacak. NASA’nın Kennedy Uzay Merkezi’nden yapılacak olan fırlatmanın ardından ekip, 10 gün boyunca yeryüzüne ayak basmayacak. Bu 10 günün 8’i ISS’de geçirilecek.

Fırlatma nasıl canlı izlenir?

Ax-1 görevi kapsamında gerçekleşecek fırlatmayı SpaceX’in YouTube kanalından canlı olarak takip edebilirsiniz. Bu bağlantıya tıklayarak SpaceX’in canlı yayın sayfasına ulaşabilir, aşağıdan da canlı yayını takip edebilirsiniz.