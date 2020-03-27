Dünya Sağlık Örgütü Danışmanı: 'Salgını Testle Yenebiliriz'

Dünya Sağlık Örgütü danışmanlarından Dr. Bruce Aylward, Time dergisine verdiği röportajda salgını çok sayıda test yaparak yenebileceğimizi söyledi. 30 yıllık deneyime sahip Dr. Aylward, aynı zamanda dünyada koronavirüs salgınıyla savaşmaktan sorumlu en yetkili kişiler arasında yer alıyor.

Dünya koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadeleye devam ederken Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus’un başdanışmanı Dr. Bruce Aylward, Time dergisine koronavirüsün nasıl durdurulacağı hakkında röportaj verdi. Ebola, çocuk felci ve diğer hastalıklara karşı 30 yıllık deneyime sahip Aylward, aynı zamanda dünyada koronavirüs salgınıyla savaşmaktan sorumlu en yetkili kişilerden biri.

Dr. Aylward, röportajında salgından etkilenen ve etkilenmeyen yerlerden gelen bilgiyle geleceğe dair bazı ipuçları elde edilebileceğini söylerken “Geriye dönüp Çin’in ilk başlardaki salgınla savaşına baktığınız zaman, her şeylerini ortaya koydular. Şu anda baktığınızda, Mart 2020 sonu gibi salgını atlatabilecekler. Yani toplamda 3 aylık bir süre” ifadelerini kullandı.

Salgının ne şekilde devam edeceği belli değil:

Önümüzdeki altı aylık süreci değerlendiren Dr. Aylward, yaz sonu itibarıyla grip sezonunun başlayacağını da hatırlattı. Bu dönemde koronavirüsün tekrar bir dalgalanma yaratıp yaratmayacağı sorusunun sorulması gerektiğini belirten başdanışman, koronavirüsün tamamen kaybolmasının pek olası olmadığını söyledi. Dr. Aylward, virüsün ya yükselen dalgalar hâlinde ilerleyeceğini ya da düşük seviye bir hastalık olarak devam edeceğini vurguladı.

“Ülke ve toplum olarak bize bağlı çok şey var. Her vakayı test edebilirsek ve her vakayı hızlı karantina altına alabilirsek vaka sayısını düşük tutmayı başarabiliriz" diyen Dr. Aylward, var olan her vakayı ortaya çıkarmadan sadece büyük çaptaki sokağa çıkma yasaklarına güvenildiği takdirde küçük bir tavizde salgının geri geleceğine dikkat çekti.

Sokağa çıkma yasaklarının zaman kazandırdığını kaydeden Dr. Aylward, koronavirüs salgının bu sayede yavaşlatıldığını ama durdurulmadığını vurguladı. Danışman, dünyanın sokağa çıkma yasaklarıyla kazandığı bu zamanın, tüm bireysel vakaların test edildiği bir sistem kurularak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Aylward'a göre bu, salgının durdurulmasında önemli bir rol oynayacak.

'İtalya'daki yüksek ölüm oranlarının sebebi yaşlı nüfus'

Çin’de ikinci bir büyük dalga olup olması konusunda endişeli olduğunu söyleyen Dr. Aylward, vaka sayısının az görüldüğü bölge yetkilileriyle konuştuğunda bu yerlerin idarecilerinin hastanedeki yatak sayısını çoğalttığını, solunum cihazları satın aldıklarını ve hazırlandıklarını aktardı. Dr. Aylward, “Koronavirüsün yok olmasını beklemiyoruz ama sosyal yaşamın, ekonominin ve sağlık sisteminin virüsle birlikte işler hâlde olmasını bekliyoruz” dedi.

İtalya’da salgının neden bu kadar çok can aldığı konusunda da görüşlerini açıklayan Aylward, “İtalya, dünyada Japonya’dan sonra yaşlı nüfusa sahip ikinci ülke” dedi. İran ile ilgili değerlendirmede bulunan Dr. Alyward, ülkedeki yöneticilerin bölgelerden verimli bilgi alamaması sebebiyle vaka sayılarının yükseldiğini söyledi.

Salgın hastalıklarda 30 yıllık deneyimi olan Dr. Bruce Aylward, koronavirüs salgınının çok ciddiye alınması gerektiğini ve dünyanın bu salgını test ile yenebileceğini vurguladı.