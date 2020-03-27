Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs Aşısına En Az 1 Sene Var

Dünya Sağlık Örgütü’nden tüm dünya vatandaşlarını üzecek bir haber geldi. Genel Direktör Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs aşısının uygulanabilir hâle getirilmesi için en az 12 ila 18 ay arası bir süre beklenmesi gerektiğini açıkladı.

Gittikçe daha yaygın hâle gelerek pek çok kişiyi enfekte eden ve çeşitli ülkelerden insanların yaşamını yitirmesine yol açan koronavirüs salgını şu anda neredeyse tüm dünyanın ortak gündemi. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bugün İsviçre’nin Cenevre kentinde bir basın toplantısı düzenledi. Video konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında Genel Direktör Tedros Adhanom Ghebreyesus merak edilen sorulara cevap verdi ve önemli bilgilendirmelerde bulundu.

Ghebreyesus, çok merak edilen ve dört gözle beklenen koronavirüs aşısıyla ilgili “COVID-19 için bir aşı minimum 12/18 ay uzaklıkta. Bu süre içinde, hastaları tedavi etmek ve hayat kurtarmak için terapötiklere (tedavi edicilere) acil bir ihtiyaç olduğunu da kabul ediyoruz” açıklamasını yaptı.

Koruyucu ekipman temini çok önemli:

Dünya genelinde yarım milyon COVID-19 vakası tespit edildiğini ve 25 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini vurgulayan Ghebreyesus, "Bunlar trajik sayılar ancak dünya genelinde yüz binlerce kişinin de hayatta kaldığını unutmayalım" ifadelerini kullanarak hastalığı yenen insanların varlığını hatırlattı.

Genel Direktör Ghebreyesus, sağlık çalışanlarının sorunlarına da değindi. Ghebreyesus, hastanelerde sıkça yaşanan, sağlık çalışanlarının kullandığı kişisel koruyucu ekipmanların teminiyle ilgili problemleri kronik küresel sıkıntı olarak isimlendirerek “Hayat kurtarmak adına verilen ortak çabalar için en büyük tehdit” sözlerini kullandı.

Ghebreyesus en çok ihtiyaç duyan 74 ülkeye yaklaşık 2 milyon bireysel koruyucu ekipman gönderdiklerini aktararak 60 ülkeye de benzer miktarda ekipman göndermek için hazırlık yapıldığı bilgisini paylaştı. Daha fazla ekipman gerektiği konusunu özellikle vurgulayan Ghebreyesus, “Bu sorun ancak uluslararası iş birliği ve dayanışma ile çözülebilir" dedi.

Ghebreyesus, virüsün tüm insanlığın ortak düşmanı olduğunun altını çizerek tüm dünya devletlerine ellerindeki mevcut tüm kaynakları COVID-19'u durdurmak için kullanmaları çağrısında bulundu. Ghebreyesus, "COVID-19 pandemisiyle mücadele için birleşin. Hiçbir ülke yalnız savaşamaz, sadece birlikte savaşabiliriz" sözleriyle basın toplantısını sonlandırdı.