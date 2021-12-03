Dünya Yörüngesine Ticari Uzay İstasyonu Kurulacak

NASA, milyarder Jeff Bezos’un Dünya yörüngesinde kurmayı planladığı “Orbital Reef” isimli ticari uzay istasyonuna destek vereceğini açıkladı.

Uzay yolculukları, ticari olarak birbiriyle rekabet halinde olan şirketler aracılığıyla hızlı bir şekilde başladı bir zaman önce. Fakat işin içerisine “şirketler” girdiğinde bildiğiniz üzere insan ve insanlık yararına olduğu iddia edilerek lanse edilen birçok şey aslında birçok ticari çıkarın kılıfları olabiliyor.

Milyarder Jeff Bezos’un uzay şirketi Blue Origin, Dünya yörüngesinde kurmayı planladığı ticari uzay istasyonu için NASA’dan destek aldı. Bunun sebebi olarak ise NASA’nın Ulusal Uzay İstasyonu’nu emekliye ayırmayı planlaması gösteriliyor. Bu destekle birlikte Blue Origin, devlet kurumlarını, araştırmacıları, turizm şirketlerini ve film yapım şirketlerini müşteri hedefi olarak alan, kiralık ofisler bulunduran bir uzay istasyonu kurmuş olacak.

“Dünya yörüngesini müşteriler için daha erişilebilir hale getirmek…”

NASA, Perşembe günü yaptığı bir duyuruda Uzay Yasası Anlaşması aracılığıyla fon sağlamak için Blue Origin’in bu programını seçtiğini belirtti. NASA sadece Blue Origin’e değil, SpaceX’e de önemli destekler veriyordu fakat Jeff Bezos’un şirketine verilen bu desteğin, Elon Musk’ın şirketinde nasıl bir karşılık bulacağı merak ediliyor.

Blue Origin şirketinin İleri Düzey Geliştirme Programları Kıdemli Başkan Yardımcısı Brent Sherwood konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “NASA’nın, Dünya yörüngesini çeşitli müşteriler ve endüstriler için daha erişilebilir hale getirmek için devrim niteliğinde bir yaklaşım olan Orbital Reef’in gelişimini desteklemesinden memnunuz. İstasyon, ISS ortaklarının ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra, gelişen düşük G endüstrileri için azaltılmış işletme maliyetleri sunacak. Aynı zamanda yörüngede çoklu kullanımlı uzay iş parkı olarak hizmet edecek” sözlerine yer verdi.