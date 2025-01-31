Dünyada Kaç Apple Kullanıcısı Olduğu Belli Oldu!

Dünyada kaç kişinin aktif olarak Apple ürünlerini kullandığı açıklandı. Kullanıcı sayısı son bir yılda %6 civarında artış gösterdi.

Apple, dün gece son çeyreğe ilişkin mali kazançlarını açıklamıştı ve kazançlar açısından çok iyi bir dönemi geride bıraktığını duyurmuştu. Buna ek olarak dünya çapında Apple ürünü kullananlara ilişkin bilgiler de paylaşıldı.

Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre dünyadaki Apple kullanıcı sayısı yeni bir rekora ulaştı. Ancak büyüme oranı bir önceki yıla kıyasla düştü.

Toplamda 2,35 milyar Apple kullanıcısı var

Şirketin açıklamalarına göre iPhone’dan Mac’e, Apple Watch’tan iPad’e kadar dünyada Apple ürünlerini kullananların sayısı 2,35 milyara yükseldi. Son olarak şirketten bu tarz bir veri Şubat 2024’te gelmişti. O zaman 2,2 milyar kullanıcı vardı. Bu da 1 yılda %6,8’lik büyümeyle 150 milyon daha eklendiğini gösterdi.

Apple, 2023’te ilk olarak 2 milyar seviyesine çıkmıştı. Yani 2023-2024 arasında %10 büyüme ile 200 milyon kullanıcı eklenmişti. Ancak bu sene 150 milyon eklenme ile büyüme oranında düşüş yaşandı.