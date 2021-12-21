Dünyanın En Büyük Omurgasız Canlı Fosili Keşfedildi

Bilim insanları, 2018 yılında keşfedilen bir fosil üzerinde yaptıkları çalışmayı tamamladı ve fosil, dünyanın en büyük omurgasız canlısı olarak kayıtlara geçti. Fosilin tek bir bölümü 75 santimetre iken canlının uzunluğunun 2,7 metre olduğu düşünülüyor.

Geçtiğimiz günlerde şu ana kadarki en fazla bacağa sahip kırkayağın keşfedildiğini sizlerle paylaşmıştık. 1000’den fazla bacağa sahip olan kırkayak bilim dünyasını şaşırtırken, gezegenimizde 400 milyon yıldan uzun bir süre önce yaşayan bu canlılar yeniden bilim dünyasına damga vurdu. Bu kez bugüne kadar keşfedilmiş en büyük kırkayak bulundu. Üstelik ‘elim kadar’, ‘kafam kadar’ sıfatlarına da pek uygun değil.

Bundan 345 ila 295 milyon yıl önce yaşadığı tahmin edilen, yani dinozorlardan da 100 milyon yıl önce yaşayan Arthropleura isimli bir canlının fosili bulundu. İngiltere’nin kuzeyinde bir plajda bulunan fosil, tüm zamanların bilinen en büyük omurgasız hayvanını da ortaya çıkardı. Çok sayıda eklemli dış iskelet parçalarından oluşan fosil parçasının yalnızca bir bölümü 75 santimetre idi. Bu da canlının yaklaşık 2,7 metre uzunluğunda ve yaklaşık 50 kilogram ağırlığında olduğunu gösteriyordu.

Fosil, tesadüfen keşfedilmişti

Üzerinde yapılan çalışmaları yeni tamamlanan fosilin keşfi aslında yeni bir keşif değildi. İlk olarak Ocak 2018’de bir kumtaşı bloğunda keşfedilen fosil, tamamen tesadüf eseri bir şekilde, kayanın düşerek çatlaması ve açılması sonucunda ortaya çıktı. O bölgeden geçen bir öğrenci de yürürken fosili gördü ve çalışmalara başladı. Mayıs 2018’de özel izinle çıkarılan fosil, ardından Cambridge’e getirildi.

Dünya üzerinde bu fosilin yanı sıra yalnızca iki adet Arthropleura fosili keşfedildi. Bu fosil, şimdiye kadar keşfedilen en büyük Arthropleura iskeleti oldu. Fosillerin bu denli az keşfedilmesinin arkasındaysa canlıların yapısı rol oynuyor. Bu canlılar öldüklerinde genellikle vücutları parçalanma eğilimine giriyor. Bu canlının henüz fosilleşen bir kafa kalıntısı bulunmadı.

Araştırmacılar, bu canlının bu kadar büyük bir boyuta ulaşmak için yüksek besinli bir beslenme tarzına sahip olması gerektiğine inanıyorlar. Canlıların o zamanlar ne yedikleri bilinmese de o zamanlarda yiyecekler olarak bol miktarda besleyici fındık ve tohumun olduğu ifade ediliyor. Bu türün neden yok olduğu da henüz bilinmeyenler arasında.