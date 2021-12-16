Bilim insanları Avustralya'da 1,306 bacaklı bir kırkayak keşfedildiğini açıkladı. Bu hayvanın, şu ana kadar keşfedilen en fazla bacağa sahip kırkayak olduğu ifade edildi.

Bir eklem bacaklı olan kırkayaklar, gezegenimizde 400 milyon yıldan uzun süredir bulunuyor ve en eski omurgasız hayvanlar arasında yer alıyor. Birçok insanın ‘korkutucu’ bulduğu bu tür, ilginç anatomileri ile de birçok bilim insanının ilgisini çekiyor. Yapılan yeni bir araştırma da bu hayvanlarla ilgili yeni bir keşfi tüm dünya ile paylaşarak bir ilke imza atıldığını duyuruyor.

Scientific Reports isimli akademik dergide bugün yayımlanan araştırmaya göre 1,306 bacaklı bir kırkayak keşfedildi. Uzmanlara göre bu keşif oldukça önemli; çünkü bugüne kadar keşfedilen kırkayakların hiçbirinde bu kadar fazla bacağa rastlanmamıştı.

Canlıya ‘Eumillipes Persephone’ ismi verildi

Öncelikle bu türün isminin latincedeki isminin ‘thousand feet’, ‘bin ayak’ olduğunu belirtmemiz gerek. Ancak şu ana kadar keşfedilen kırkayaklar arasında en çok bacak, 750 bacak ile Illacme Plenipes türünde bulunuyordu. Bugün yayımlanan yeni bir araştırmayla da bu durum değişmiş oldu ve ilk kez bir kırkayak, latincedeki isminin karşılığını verdi.

Bilim insanları keşfedilen bu yeni türe, ‘gerçekten bin ayak’ anlamına gelen ‘Eumillipes’ kelimesi ve bir yunan tanrıçasının ismi olan ‘Persephone’yi birleştirerek ‘Eumillipes Persephone’ ismini verdi. Açıklamalara göre bu canlı, Avustralya’nın Eastern Goldfields Eyaletinde yerin 60 metre altında bulundu.

İncelemelere göre Eumillipes Persephone’nin vücudunda 330’a yakın segment bulunuyor. 1,306 bacağa sahip olan bu canlının; koni şeklinde bir kafaya, antenlere, gagaya sahip olduğu, ancak gözleri bulunmadığı da araştırmada yer aldı. Çalışmayı yürüten araştırmacılar da keşifleri ile ilgili şu ifadeleri kullandı: “Atmosferik oksijeni soluyan en eski hayvanlardan olan kırkayaklar, 400 milyon yıldır gezegenimizde yaşıyor. Keşfettiğimiz E.Persephone’nin de en çok bacağa sahip olan kırkayak olduğunu araştırmamız ile birlikte tüm dünya ile paylaşıyoruz.”

Türün korunmasında önemli bir rol oynayabilir

Araştırma ekibi, E.Persephone’nin 750 bacaklı Illacme Plenipes türüyle uzaktan akraba olduğunu düşünüyor. Bunun yanı sıra, türün krem renkli bir dış iskelete sahip olduğu, bu kadar fazla bacağa da toprakta daha hızlı ve etkili hareket edebilmek için sahip olduğu belirtiliyor.

Bilim insanlarına göre E.Persephone hakkında, ne ile beslendikleri ve nerelerde bulundukları gibi hâlen çok fazla bilinmeyen şey var. Bu yüzden de daha fazla araştırmanın yapılması gerekiyor. Buna ek olarak, bölgede bu tarz bir keşif yapılmasının gelecekte bu canlıları korumada önemli bir rol oynayabileceği de uzmanlar tarafından belirtiliyor.