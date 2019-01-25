Plastik Üreticilerinden Geri Dönüşüm Konusunda Büyük Adım

Uçucu Plastik Atık İttifakı çok daha temiz bir Dünya için 1 milyar dolar harcamaya hazır ancak bazı şirketler bu konu da çok da istekli görünmüyor.

Geri dönüşüm konusunda tüm dünyanın artık farkındalık oluşturması gerektiğini hepimiz biliyoruz ancak konu artık kişisel olmaktan çıkıp küresel şirketlerin kampanyasına dönüşmüş durumda.

ExxonMobil, Shell, Dow gibi; petrol, gaz ve plastik endüstrilerinde çalışma yapan 30 şirketten oluşan bir Plastik Atık İttifakı kuruldu. Bu şirketler şu anda kendi geri dönüşüm kaynaklarını da artırmaya çalışıyor.

Peki, Geri Dönüşüm Alanında Ne Tür Projeler Var?

Shell gibi firmalar bilindiği üzere en çok petrokimyasal kullanan şirketler arasında yer alıyor. Petrokimyasallar, çocuk oyuncakları ve su şişeleri gibi birçok alanda kullanılıyor ve doğaya çok üst düzeyde ters etki yaratıyor.

Şu anda çok karamsar bir tablo çizmiş olabiliriz. Gelin isterseniz bu konuda yüzünüzde tebessüm oluşturabilecek projelere bakalım

Uçucu Plastik Atık İttifakı milyonlarca dolarlık tesisler kuruyor.

Plastiği okyanusa ulaşmadan alacak olan Renew Oceans desteklenecek.

Circulate Capital gibi çeşitli plastiği önleme kuruluşlarına fon aktarılacak.

Tüm bu çabaların ardında 2025 yılında çok daha temiz bir Dünya oluşturma gayreti var. Greenpeace'in global plastik lideri Graham Forbes “Bence tarihsel olarak bakarsanız bu endüstri; gerçekten son dört ya da beş yıl boyunca, bir şeyleri geri dönüştürülebilir hale getirdi" gibi bir ifadeyle bizlere adeta umut ışığı oldu. Bugüne kadar ilk kez plastik atık konusunda şirketler kaygılı bir durumdalar.

Ancak ne yazık ki her şirket plastik konusunda aynı kaygıya sahip değil. Pepsi ve Coca-Cola, verdikleri hiçbir sözde durmuyor. Üstelik bu fonlara para aktarımı yaparken genellikle oyalayıcı davrandıkları da söylenebilir.