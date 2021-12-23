Dünyanın En Eski Soyağacı Ortaya Çıkarıldı

İngiltere’deki bir mezardan çıkarılan 27 insanın kalıntılarında DNA testi yapan araştırmacılar, dünyanın en eski soyağacını ortaya çıkarmayı başardı. Soyağacının 6.000 yıl öncesine dayandığı belirtildi.

Milyonlarca yıllık insan ırkının tarihi, 7,78 milyarı geçen dünya nüfusuyla birlikte kaydedilmeye devam ediyor. Yüzlerce, belki de binlerce yıl olsa da her birimizin soyacağında bir noktada kesiştiği biliniyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan bir araştırmaysa, dünyanın en eski soyağacının ortaya çıkmasını sağladı.

İngiltere’de keşfedilen 6.000 yıllık bir mezarda toplam 27 aile üyesinin kalıntıları bulundu. Yapılan DNA testlerinin sonucunda bu 27 aile üyesinin tek bir kadın ve erkeğin birlikteliğinden geldiği anlaşıldı. Yapılan keşif, aynı zamanda o dönemde Neolitik toplumun üst kademelerinde çok eşli evliliklerin olduğunu da gösterdi.

5 nesle dayanan dünyanın en eski soyağacı:

İspanya’nın Bilbao kentindeki Bask Ülkesi Üniversitesi’nden popülasyon genetiği uzmanı Inigo Olalde, çalışma sayesinde tarih öncesinde bilinen ilk büyük aile ağacının ortaya çıktığı ve bunun en büyük aile ağaçlarından birisi olduğunu ifade etti. Yapılan çalışmaya Harvard Üniversitesi, Newcastle Üniversitesi ve Viyana Üniversitesi’nden de araştırmacılar katıldı.

Inigo Olalde, yeni yöntemlerin hızlı bir şekilde diğer insan DNA’sı koleksiyonlarına da uygulanacağını açıkladı. Çalışmada keşfedilen kemikler, aslında 1980 yılında yapılan kazı çalışmalarıyla yeryüzüne çıkarılmıştı. Bu kazıda çıkarılan 35 kalıntının 27’sinde ilişki tespit edildi. Ayrıca erkeklerin genellikle babalarının ve kardeşlerinin yanına gömüldüğü keşfedildi.

Çok eşli evliliklere işaret eden bulguysa adamın peşi sıra 4 kadınla evlenmiş olamayacağının ortaya çıkmasıydı. Bu adam, muhtemelen aynı anda birden fazla eşe sahipti. Ayrıca kalıntıları bulunan birinci nesil kadınların toplumlarında sosyal açıdan önemli oldukları gözler önüne serildi.