İnsan Çenesinde Yeni Bir Kas Tabakası Keşfedildi

Son 100 yıl içinde yapılan anatomik çalışmalarda insan bedeninde altına bakılmadık taş bırakılmadığı düşünülse de bilim insanları, yakın zamanda yeni bir keşif daha yaptı. İnsan çenesinde uzun süredir tartışma konusu olan varsayımsal bir kas tabakasının varlığı doğrulandı.

Bilim dünyası her geçen gün bizleri şaşırtmaya devam ediyor. Kendi vücudumuzdaki bazı sırları dahi açığa çıkaramamışken bugün, bunun bir kanıtı daha gözler önüne serildi. Bilim insanları, insan yüzünde yeni bir kas daha keşfedildiğini açıkladı. Anatomi kitaplarını yeniden yazabilecek bu yeni kasın yanakların arkasında bulunduğu ve alt çeneyi sabitleme görevini üstlendiği belirtildi.

İsviçre’deki Basel Üniversitesi'nden Szilvia Mezey liderliğindeki bilim insanları, keşiften önce çene kaslarının en belirgini olarak kabul edilen yanakların arkasındaki kasın şimdiye kadar varsayımsal ve tek bir derin tabakadan oluştuğunun düşünüldüğünü ifade etti. Yeni keşfedilen kasın hareketinin, dişler birbirine bastırıldığında yanakların arasında belirgin bir şekilde hissedildiği açıklandı.

Masseter kasının katmandan oluştuğu düşünülüyordu

Annals of Anatomy dergisinde 2 Aralık tarihinde yayımlanan çalışma, çiğneme kaslarından biri olan masseter kasının yapısını üçüncü ve daha derin tabakada oluşan bir yapı olarak tanımladı. Dr. Mezey, yaptığı açıklamada masseter kasının bu derin bölümünün işlev açısından diğer iki tabakadan daha açıkça ayırt edilebileceğini söyledi.

Bundan önce yapılan diğer çalışmalar da masseter kasının üç tabakanın olabileceğini öne sürmüştü. Fakat bilim insanları, bu erken açıklamaların ‘son derece tutarsız’ olduğunu belirtiyorlardı. Bilim insanları, yeni araştırma 24 bireyin kaslarını inceledi. Bu bireylerin 12’si, vücudunu bilime bağışlayan vefat etmiş kişilerdi.,

İnceleme sonucunda keşfedilen bu tabakaya, alt çenenin kaslı ya da ‘koronoid’ çıkıntısına bağlı olduğuna vurgu yapan ‘Musculus masseter pars coronidea (Masseterin koronoid bölümü)’ adı verildi. Ekipte yer alan Dr. Jens Christoph Türp, genel olarak son 100 yılda yapılan anatomik araştırmaların her türlü yeri araştırdığı varsayılsa da, bulgunun yeni bir omurgalı türü keşfetmesine benzediğini ifade etti.