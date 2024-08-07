Şanghay’da Bulunan ve 55 Saniyede 119. Kata Çıkabilen Dünyanın En Hızlı Asansörü (Usain Bolt'tan Bile Hızlı!)

4 dk okuma süresi
1
0
0
0
0
Günümüzde teknoloji hızla ilerliyor ve bu ilerleme her alanda kendini gösteriyor. Ancak bazı yenilikler var ki gerçekten hayranlık uyandırıyor. İşte bu yeniliklerden biri olan dünyanın en hızlı asansörünü bu içerikte anlatacağız.

Mühendislik harikaları birçok alanda ulaştığı etkileyici sonuçlar ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor ve hayranlıkla takip ediliyor.

Dünyanın en hızlı asansörü olarak anılan ve Şanghay Kulesi'nde bulunan bu asansör de, hız rekorları kırarak dikkatleri üzerine çekmeyi başaranlardan.

Bu asansör, tam 20.5 metre/saniye (yaklaşık 73.8 km/s) hızla hareket ediyor.

Shanghai Tower

Başka bir deyişle, söz konusu asansör ziyaretçilerini sadece 55 saniye içinde 632 metrelik kulenin zirvesine taşıyabiliyor.

Öyle ki bu hız, insanın basit bir asansör yolculuğu sırasında yaşayabileceği en etkileyici deneyimlerden biri olarak nitelendiriliyor.

Ayrıca bu asansörün dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçiler için unutulmaz bir deneyim sunmaya ek olarak aynı zamanda geleceğin şehir içi ulaşım çözümleri için de ilham kaynağı olduğu belirtiliyor.

Bu asansörün Usain Bolt'tan bile daha hızlı olduğu söyleniyor.

Bu hıza ulaşabilmek için kullanılan teknoloji ve güvenlik önlemleri de oldukça hayranlık uyandırıcı.

şanghay kulesi

Asansörün olağanüstü performansının, yüksek verimli motorlar, ileri seviye kontrol sistemleri ve aerodinamik tasarımlar sayesinde mümkün kılındığı belirtiliyor.

Ayrıca, asansörde kullanılan sönümleme ve dengeleme sistemleri sayesinde yolculuk sırasında hissedilebilecek titreşimler ve rahatsızlıkların en aza indirgendiği belirtiliyor.

Bu sayede yolculuğun hem hızlı hem de konforlu olması sağlanıyor.

Asansör çeşitli güvenlik önlemleri ile de donatmış. Örneğin, ani bir durumu algılayan sensörler gerektiğinde asansörü yavaşlatıp durdurabiliyor ek olarak, basınç farklarını dengeleyen sistemler sayesinde yolcuların kulaklarda oluşabilecek rahatsızlıklardan korunması sağlanıyor.

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz:
İLGİLİ HABER

Suudi Arabistan’ın 400 Metrelik Gösterişli Bir Küp Şeklinde Tasarladığı Mega Projesi: The Cube (Okuyunca Tek Sebebinin Gösteriş Olmadığını Göreceksiniz!)
İLGİLİ HABER

Mimarların ''En Uzun Bina Benimki'' Diyebilmek İçin Girdikleri Kıyasıya Rekabet: Chrysler Binası’nın Yükseklik Yarışı
İLGİLİ HABER

Afrika’nın İlginç Gökdelen Projesi: Kendi Kendine Yetebilen Ekolojik Gökdelen The Tower Of Life
İLGİLİ HABER

Maliyeti 2 Milyar Doları Bulan Dünyanın En Pahalı NBA Arenası Intuit Dome: Stadyum mu Yoksa Uzay Üssü mü?
İLGİLİ HABER

İngiltere Gizli Servisi MI6 Binasının James Bond Filmlerini Aratmayan Hikâyesi (Kabak Gibi Meydanda Olan Binayı Gizlemişler!)
İLGİLİ HABER

Çin’de Yer Alan, Terk Edilmiş Bir Taş Ocağının İçine İnşa Edilmiş İlginç Otel: InterContinental Shanghai Wonderland
İLGİLİ HABER

Suudi Arabistan’ın 170 Kilometre Uzunluğunda Bir Çizgi Şeklinde Tasarladığı Dev Şehir: The Line
İLGİLİ HABER

Suudi Arabistan'ın Hayır mı Şer mi Olduğu Tartışmalı Olan Mega Projesi: Oxagon (Süveyş Kanalı'ndaki Ticareti Kötü Etkileyebilir!)
İLGİLİ HABER

Güney Afrika’nın "Beyaz Elitleri" İçin Tasarlansa da Daha Sonra Suç Dünyasının Çöplüğüne Dönüşen Ponte Tower’ın İlginç Hikâyesi
İLGİLİ HABER

Japonya'nın 1.000.000 Kişiyi Barındıracak Mega Projesi: Shimizu Mega-Şehir Piramidi
İLGİLİ HABER

Dünyanın En Tehlikeli Oteli: Frying Pan Tower (Okuyunca Neden Bu Kadar Tehlikeli Denildiğine Hak Vereceksiniz!)
İLGİLİ HABER

Bir Hata Sonucunda Gökdelenlerle Dolan New York’taki Flatiron Binasının Sıra Dışı Hikâyesini Okuyunca Çok Şaşıracaksınız!

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
1
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
1
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler