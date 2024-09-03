Rolls-Royce, mükemmelliği ve dayanıklılığıyla genellikle adından otomobilleriyle söz ettirmiştir. Ancak bu şirket, otomobilin yanında uçak ve uçak motoru üretiminde de söz sahibidir.

Öyle ki Rolls-Royce yalnızca uçak üretmekle kalmamış, dünyanın en hızlı elektrikli uçağını piyasaya sürmüştür.

Gelin Spirit of Innovation isimli bu uçağın detaylarına bakalım.

Rolls-Royce, lüks arabalarıyla tanınan bir şirkettir.

Ancak kurulduğu 1904’ten bu yana Rolls-Royce Holdings adı altında Airbus, Boeing, Bombardier ve Mitsubishi gibi firmalara uçak motoru üretir. Rolls-Royce Holdings, 2021 Mart’ında 3,55 metrelik fan çapına sahip, dünyanın en büyük uçak motoru üretimine başladığını duyurmuştu.

Ardından İngiliz firma, “Spirit of Innovation (Yenilik Ruhu) isimli tek kişilik ve %100 elektrikli uçağıyla saate 623 kilometre hıza ulaşarak, dünyanın en hızlı elektrikli uçağı ve aracı unvanlarını elde etti.

The Spirit of Innovation, 400 kilovatlık bir elektrikli motora sahiptir.

Bu rakam, 535 beygir gücüne eş değerdir. Uçakta 6480 farklı küçük pilden oluşan bir batarya sistemi bulunur. Rolls-Royce ise bu sistemin, havacılık tarihindeki elektrikli en yoğun güç ivmeli bataryası olduğunu belirtir.

Firma bu bataryanın, aynı anda 7500 cep telefonunu şarj edebilecek bir güce sahip olduğunu da ekler. Ayrıca The Spirit of Innovation isimli uçak, İngiltere Havacılık Teknoloji Enstitüsü ve Londra hükûmetinin finansal desteğiyle Hızlandırılmış Elektrik Motorlu Uçaklar Projesi (ACCEL) adı altında geliştirilmiştir.

Ek olarak Rolls-Royce, uçakta kullanılan tüm teknolojinin, kendileri tarafından geliştirildiğini ve bu teknolojinin, gelecekte sivil havacılıkta kullanılan büyük yolcu uçaklarının elektrikli sistemlere geçişinde kullanılacağını belirtir.

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