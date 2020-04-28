İsviçreli lüks saat ve mücevher üreticisi Piaget, dünyanın en ince mekanik kol saati Altiplano Ultimate Concept’i duyurdu. Yapımı dört yıl süren saat, sadece 2mm’lik bir kalınlığa sahip.

Mekanik saatlerini kendi bünyesinde tasarlayan, geliştiren ve üreten İsviçreli lüks saat ve mücevher firması Piaget, yüksek hassasiyetli ekstra ince düzeneklerin öncüleri arasında bulunuyor. Cenevre merkezli Richemont Group çatısı altında faaliyet gösteren marka, merakla beklenen Altiplano Ultimate Concept adındaki yeni mekanik saatini duyuruldu.

41mm x 2mm ölçüleri ile dünyanın en ince mekanik kol saati unvanına sahip olan Altiplano Ultimate Concept, ilk kez Ocak 2018 tarihinde tanıtılmıştı ancak saatin nihai tasarımı bugün itibarıyla duyurulmuş oldu. Saatin yapımının tam dört sene sürdüğünü belirten İsviçreli marka, bu inanılmaz konsepti hayata geçirmek için yeni bir tasarım yöntemi oluşturmak zorunda kaldıklarını söylüyor.

Altiplano Ultimate Concept’in kalınlığı yalnızca 2mm

Kobalt alaşımlı bir gövde üzerine inşa edilen saat, ultra şık bir görünüme sahip. Neredeyse kağıt kadar ince olan Altiplano Ultimate Concept, 900P-UC adındaki kalibresini tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Piaget’in 146 yıllık mirasından izler taşımasının yanı sıra, son derece çağdaş ve modern bir silüet ile birlikte gelen kol saati, gövde ile entegre bir sarma tacı ve teknik kumaştan üretilen kobalt mavisi kayışı ile bir hayli dikkat çekiyor.

Saat, Piaget’in 146 yıllık mirasından izler taşımasının yanı sıra, son derece çağdaş ve modern bir tasarıma sahip

2mm’lik kasa kalınlığı ile bugüne kadar üretilmiş en ince mekanik kol saati olan Altiplano Ultimate Concept’in artık sadece mikro mühendisliğin sınırlarını aşma konusunda iddialı bir deney olmadığını, aynı zamanda saat severlerin ve koleksiyoncuların sahip olabileceği bir ürün olduğunu belirten Piaget, çığır açan bir tasarıma imza attıklarını söylüyor.

İsviçreli marka, yapımı dört yıl süren lüks saatinin fiyat etiketini henüz açıklamadı, ancak Altiplano Ultimate Concept bugün itibarıyla Piaget’in resmi internet sitesinde listelenmeye başladı. Bu etkileyici saate daha yakından göz atmak için hemen aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Altiplano Ultimate Concept için hazırlanan tanıtım videosu

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