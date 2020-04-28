Casio, NASA'dan İlham Alan G-Shock Kol Saatini Tanıttı

Casio, NASA temalı yeni G-Shock kol saatini resmen tanıttı ve piyasaya sürdü. Astronotların kıyafetlerinden ve uzay görevlerinden ilham alan saat sınırlı sayıda üretildi.

Casio'nun NASA uzay görevlerini heyecanla takip edenlere özel bir sürprizi var. Japon saat üreticisi Casio, model adından da anlaşılacağı üzere NASA temalı olan ve sınırlı sayıda üretilen DW5600NASA20 G-Shock kol saatini tanıttı.

Dijital saat, NASA'nın yakın zamanda Crew Dragon için yeniden tasarladığı yeni "solucan" logosu ve neredeyse tamamen beyaz olan tasarımıyla Space Shuttle döneminden daha fazlasını hatırlatıyor. Saatin metal olarak tasarlanan kutusu bile Saturn V roketi gibi uzay araçlarını hatırlatıyor.

Nasa temalı G-Shock saati, karanlıkta saate bakmak isteyenler için EL (Electroluminescence) arka ışığı ile arka planda Ay yüzeyini gösteriyor. Aynı Ay görüntüsü kasanın alt tarafındaki metal bölgeye de kazınmış. Ayrıca kayışta NASA astronotlarının kolunda sıklıkla gördüğümüz Amerikan bayrağı var.

Dikkat çekici bir diğer nokta da dijital kol saatinin ön kısmında Casio logosunun yer almaması. Ön camdaki NASA logosu, kayıştaki National Aeronautics and Space Administration yazısı ve Amerikan bayrağı dışında sadece camın alt kısmında kabartmalı bir G-Shock logosu yer alıyor. Casio logosu ise sadece saatin alt kısmındaki metale kazınmış.

Casio, NASA temalı saati 130 dolarlık bir fiyatla piyasaya sürüldü. Fiyatı her ne kadar erişilebilir olsa da, asıl sorun saatin sınırlı üretim olması. Şirket, ilk partiyi halihazırda sattı ve yeni siparişler 6 Mayıs'a kadar gönderilmeyecek.

Casio'nun NASA temalı G-Shock saatine özel paylaştığı video: