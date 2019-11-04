Ekonomi ve Barış Enstitüsü, her yıl açıkladığı dünyanın en tehlikeli ülkeler raporunu bu yıl da yayınladı. Rapor, 2019’un en tehlikeli ülkelerini iç savaş, kuraklık, terör ve silahlanma gibi parametrelere göre sıralıyor.

Ekonomi ve Barış Enstitüsü, Küresel Barış Endeksi (GPI) raporunu yayınladı. Bu rapor, bir ülkenin politik terör, iç çatışmalardan doğan ölümler ve cinayet oranı da dâhil olmak üzere 23 farklı göstergeye dayanıyor ve ülkelerin ne kadar tehlikeli olduğunu ölçüyor. GPI raporu, 163 ülkeyi dünyadaki toplam nüfusun %99'undan sorumlu olarak değerlendiriyor ve bu ülkeleri üç ana faktörde inceliyor. Bu faktörlerse emniyet ve güvenlik, devam eden çatışmalar ve askerileşme.

GPI listesindeki ülkelerin birer puanı var. Puan ne kadar düşükse ülke o kadar huzurlu, puan ne kadar yüksek olursa ülke o kadar tehlikeli olarak değerlendiriliyor. Bu yıl yayınlanan rapora göre ise en tehlikeli ülke, 3.574 puanla geçen senenin ikincisi Afganistan oldu. Şimdi gelin hep birlikte 2019 yılının en tehlikeli 10 ülkesine bakalım.

10. Rusya:

Rapora göre Rusya, silah ihracatının kişi başına en yüksek olduğu ülkelerden birisi ve raporun 3 ana kriterinden birisi olan askerileşme kategorisine oldukça fazla uyuyor. Son yıllarda Suriye'deki iç savaşa müdahil olması, ülkenin dış çatışmadan doğan ölümlerini arttırdı ve ülke liderine olan bağlılık son 10 senede %5 oranında düşüş gösterdi.

9. Kongo Demokratik Cumhuriyeti:

Kongo Demokratik Cumhuriyeti, gelecekte şiddetli seller için yüksek risk altında. Sel ile birlikte şiddet ve Ebola salgınları gibi faktörler, ülkeyi en tehlikeli yerlerden birisi yapıyor. Ülkedeki çeteler ve milisler, bu yılın başlarında Ebola salgınını kontrol altına almaya çalışan bir Kamerunlu doktoru öldürmüşlerdi.

8. Libya:

Libya’da yükselen iç savaş, sel baskını riskiyle birleştiğinde ülkeyi dünyadaki en az barış ve huzurun olduğu sekizinci ülke yapmaya yetiyor.

7. Orta Afrika Cumhuriyeti:

Seleka isyancıları ve Balaka karşıtı milis üyeleri, Orta Afrika Cumhuriyeti’nde çatışmaya devam ediyor ve bu sebepten ötürü ülke adeta bir kaos yerine dönmüş durumda. Ülkedeki iç savaş, yaklaşık 620.000 kişinin ülke içinde göç etmesine sebebiyet verdi.

6. Somali:

Somali, kuraklıkla mücadele etmeye devam ediyor. Kuraklığın yanında fakirlikle de savaşan ülke, düşük yaşam standartlarıyla dünyanın en tehlikeli altıncı ülkesi konumunda bulunuyor.

5. Irak:

Irak, devlet destekli projelerle şiddetle mücadele etmeye başladı ve mülteci sayısında geçen seneye göre bir düşüş yaşadı ancak bu Irak’ı hâlâ güvenli bir yer yapmak için yeterli değil. Ülke, hem iç hem de dış savaşta ve ülkede çok fazla grup yer alıyor. Tüm dünyayı tehdit eden DEAŞ terör örgütü her ne kadar Suriye’ye kaymış gibi dursa da Irak’ta da faaliyetlerini sürdürüyor.

4. Yemen:

Yemen, Suudi Arabistan ile İran arasında devam eden soğukluğun tam arasında kaldığı için dünyanın en kötü insani krizinin merkezi olmaya devam ediyor ve bu durum Yemen’i dünyanın en huzursuz dördüncü ülkesi yapıyor.

3. Güney Sudan:

Güney Sudan da diğer Afrika ülkelerine benzer şekilde kuraklık ve iç savaşla mücadele ediyor. İklim felaketinin en çok etkilediği ülke olan Güney Sudan, listenin üçüncü sırasında.

2. Suriye:

Suriye, geçen yılın en tehlikeli ülkesi konumundaydı ancak bu sene yerini Afganistan’a bıraktı. Suriye’de olan olayları yakından biliyoruz. Hem iç savaş hem dış savaş yıllardır Suriye’yi dünyanın en tehlikeli ülkelerinden birisi yaptı.

1. Afganistan:

Afganistan, bu listede ilk sıralara oynayan bir ülke olmaya devam ediyor. Yıllardır süregelen iç savaş, binlerce insanın ölümüne sebep oluyor. BM raporuna göre geçen yıl ülkede 927'si çocuk olmak üzere 3.804 kişi çatışmalar nedeniyle hayatını kaybetti. GPI raporuna göre son 10 yılda ülkedeki insanların %20'si, kendini daha az güvende hissediyor. Son 5 yılda ülkenin ordusuna olan güven %30 oranında düştü.

Dünyanın en tehlikeli ülkelerini listelediğimiz yazımızın sonuna geldik. Raporun tamamına göz atmak isterseniz raporu buradan indirebilirsiniz.