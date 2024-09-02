Dünyanın en uzun şarkısı, tahmin edebileceğiniz sürenin çok daha üstünde. Öyle ki, şimdi çalmaya başlasanız 2663 senesinde anca sonuna gelebilirsiniz.

Günümüzde bir şarkı ortalama ne kadar uzunluktadır? 3 dakika? 4 dakika? Evet, genellikle bu civarlarda. Tabii eski şarkılar çok daha uzundu ve kimisi 30 dakikaya kadar çıkabiliyordu.

Ancak bugün içeriğimizin konusu olan, dünyanın en uzun şarkısı, bu skalanın çok daha dışında. “Böyle bir şey nasıl mümkün olabilir?” diyeceğiniz şarkıya birlikte bakalım.

Dünyanın en uzun şarkısı, “As Slow as Possible (Olabildiğince Yavaş)”.

Amerikalı besteci John Cage’in 1987 senesinde bestelediği “As Slow as Possible” şarkısı, bir org için yazılmıştı. Amacı ise şarkıyı olabildiğince yavaş tempoda çalmaktı. Performansın ne kadar süreceği konusunda belli bir kısıtlama da yoktu.

Yani aslında şarkının orijinali, o kadar uzun değil ancak uzatılması için eserin temposu bilinçli bir şekilde yavaşlatıldı ve 2001 yılında Almanya’da bir kilisede çalınmaya başlandı.

Şarkı, 2640 yılında bitecek.

St. Burchardi Kilisesi’nde çalınmaya başlanan şarkı, 2001 senesinden 639 sene sonra, 2640 yılında bitecek. Bu yüzden eser, esasen bir şarkıdan çok daha fazlası. “Sürekli devam eden bir sanat eseri” olarak yorumlanıyor.

Başlı başına o kadar büyüleyici bir eser ki; her bir noktası ve akoru, yıllar boyunca çalınabilecek özellik taşıyor. Bir nota başladığında uzun süre aynı notada kalınabiliyor. Şarkının çalındığı org da buna göre tasarlandı. Yıllar boyunca çalışabilmesine olanak tanıyan bir sisteme sahip. Gerçekten inanılmaz, değil mi?

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz: