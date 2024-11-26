Dünyanın En Yaşlı Erkeği 112 Yaşında Vefat Etti

Guinness Rekorlar Kitabı'na göre dünyanın en yaşlı erkeği olan 112 yaşındaki İngiliz vatandaşı John Tinniswood vefat etti.

Venezuelalı Juan Vicente Perez geçtiğimiz yıl vefat ettiğinde, en yaşlı erkek ünvanı da 111 yaşındaki İngiliz vatandaşı John Tinniswood'a geçmişti. Tinniswood, Southport kentinde kaldığı bakım evinde 112 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Tinniswood'un ölümü ile birlikte yaşayan en yaşlı erkek ünvanı da bir kez daha el değiştirdi ve yine 112 yaşında ancak Tinniswood'dan iki ay daha genç olan Brezilyalı Joao Marinho Neto'ya geçti. Son doğum gününü Ağustos ayında kutlayan Tinniswood, uzun yaşamak için özel bir sırrı olmadığını söylemişti.

Uzun yaşamasını şansa bağlıyordu

Tinniswood, uzun yaşamasının nedenini "şans" olarak gösterirken, "Özel bir sırrım var mı bilmiyorum. Gençliğimde çok aktiftim ve çok yürürdüm. Bunun etkisi oldu mu bilmem. Bana göre başkasından farklı değilim" ifadesini kullanmıştı. Tinniswood'un beslenmesinde de özel olan tek şey cuma akşamları balık yemesi idi.

Tinniswood, 1972'de emekli olmuş ve 44 yıl evli kaldığı eşini de 1986'da kaybetmişti.

Şu anda dünyanın en yaşlı insanı ünvanı ise 116 yıl 187 gün ile Japon Tomiko Itooka'da bulunuyor. Resmî kayıtlarda yer alan gelmiş geçmiş en yaşlı insan ise 122 yaşında vefat eden Fransız vatandaşı Jeanne Calment.