Dünya’nın en yaşlı hayvanlarının kaç yaşında olduğunu biliyor musunuz? “Bir hayvan en fazla kaç yıl yaşayabilir ki?” diyebilirsiniz. Ancak okuyacaklarınız sizi epey şaşırtacak!

Her bir hayvanın kendine göre bir habitatı ve fiziksel özellikleri vardır. Yaşam alanları gereği ise farklı zorluklar onları bekler. Ancak bazıları tüm bu zorluklardan galip gelir ve yaşamaya devam eder.

Gelin, dünyanın en yaşlı hayvanlarına göz atalım.

Derin deniz süngerleri-2300.18.000 yıl

Derin deniz cam süngeri türü; sünger kısmı üstte olan, silikadan yapılmış son derece uzun bir iskelet yapısına sahiptir. Onların silika katmanları, sahip oldukları yaşı kaydeder. Bu sebeple 2017’de yapılan bir çalışma, bu canlıların 2.300 ila 18.000 yaşında olduğunu ileri sürer.

Grönland köpek balığı-400-500 yıl

Grönland köpek balıkları, yavaş hareket etmelerine ve çoğunlukla bazı parazitler tarafından kör edilmelerine rağmen dünyanın en uzun ömürlü omurgalılarındandır. Bu canlılar üzerinde 2016 yılında yapılan bir çalışmada, bu hayvanların yaşını belirlemek için yeni bir teknik kullanılmıştı.

Grönland köpek balıklarından alınan numuneler ve numunelerin incelenmesini içeren teknik, bu canlıların yaklaşık 400-500 yıl yaşadıklarını ortaya koydu.

Okyanus istiridyesi-200-500 yıl

Bu istiridyeler genellikle 200 yıldan uzun yaşar. Bilinen en yaşlı okyanus istiridyesi, 2006 yılında tespit edilen 507 yaşındaki olgun bir canlıydı. İstiridyelerin yaşı ise son derece ince olan kabuktaki çizgiler sayılarak belirlendi.

Grönland balinası-200 yıl

Bilim insanları, bu canlıların yağlarında bulunan taş zıpkın uçlarını analiz ederek, ortalama 200 yıl yaşadığını tespit etti. Ayrıca birkaç Grönland balinasının göz dokuları analiz edildi ve bir tanesinin 211 yaşında olduğu anlaşıldı.

Kaya balığı-100-200 yıl

Bilim insanlarının çeşitli araştırmalarına ve bulgularına göre bu canlılar, ortalama 100 ila 200 yıl yaşar. Ayrıca kaya balıkları, yaklaşık 25 yaşına gelene kadar üremeye başlamazlar ve yavaş büyümeleri de onları aşırı avlanmaya karşı savunmasız hâle getirir.

Kızıldeniz kestanesi-100-200 yıl

200 yıla kadar yaşayabilen kızıldeniz kestaneleri genellikle yosun yerler ve muazzam bir görüntüye sahiplerdir. Ek olarak anlar, her yıl biraz daha büyürler ancak herhangi bir yaşlanma belirtisi göstermezler.

Hatta yaş almaları, üreme yeteneklerini de azaltmaz. Kızıldeniz kestaneleri, çoğunlukla yakalandıkları hastalıklar sebebiyle ölürler. Yaşlılığın getirdiği ölüm çok nadirdir.

Aldabra dev kaplumbağası-189

Şu an Güney Atlantik Okyanusu’ndaki St. Helena Adası’nda Jonathan isimli bir aldabra dev kaplumbağası 189 yaşında ve yaşamaya devam etmekte. Hatta bu canlı, en yaşlı kara hayvanı olarak Guinness Dünya Rekoru’nu elinde tutuyor.

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