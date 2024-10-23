Üzerinde durduğumuz, yaşadığımız, okyanusları, dağları barındıran gezegenimizi bir tartıya koyabilseydik sonuç sizce ne çıkardı?

Dünya’nın ağırlığı deyip geçebileceğimiz kısaca bir konu da değil. Bu noktada devreye aslında kütle giriyor.

Sonucu biraz dudak uçuklatacak rakamı görmeye hazır mısınız?

Öncelikle teknik bir ayrımı açıklığa kavuşturalım:

Ağırlık kelimesini sıkça kullansak da aslında burada kastettiğimiz şey kütle. Yer çekiminin bir cismin kütlesi üzerindeki etkisi olan ağırlık, Newton cinsinden ölçülürken kütse ise kilogram cinsiyle ifade ediliyor.

Bu durumda, Dünya’nın ağırlığını yer çekimi etkisinden bağımsız olarak ele alırsak, asıl sormamız gereken soru “Dünya’nın kütlesi nedir?” oluyor.

Dünya'nın kütlesi ne kadar?

Tabii ki Dünya’yı gerçekten bir tartı üzerine koyamayacağımızdan bilim insanları kütleyi hesaplayabilmek için yer çekimi kuvvetlerini ve Newton’un hareket yasalarını kullanıyor.

Karmaşık matematiksel hesaplamaların sonucunda ise Dünya’nın kütlesi yaklaşık olarak 5.972 × 10²⁴ kilogram olarak belirleniyor.

Oldukça karmaşık bir rakam değil mi? Daha anlaşılır kılmak için şöyle de diyebiliriz: Dünya’nın kütlesi, 5.972'yi yan yana 21 tane sıfırla yazdığımızda ortaya çıkan devasa bir büyüklükte!

Dünya'nın ağırlığı farklı olabilir mi?

Bu soruya “Evet” diyebiliriz. Dünya’nın kütlesi sabit kalırken ağırlığı yani yer çekimi kuvveti bulunduğu yere göre değişiklik gösterebilir.

Dünya’yı başka gezegene koyduk diyelim. Eğer oradaki yer çekimi daha fazlaysa Dünya daha ağır gelir, daha azsa da daha hafif olur ancak kütlesi değişmez.

Yani Dünya’nın gerçek ağırlığı aslında bulunduğu yerin çekim kuvvetine bağlı.

Başınızı kaldırıp gökyüzüne baktığınızda gezegenimizin ne kadar devasa olduğunu bir kere daha gözler önüne sermiş olduk.

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