Bir güvenlik geliştiricisi, Raspberry Pi Zero W kullanarak bir WiFi hack'leme aygıtı oluşturma konusunda oluşturduğu rehberi Twitter'da paylaştı. Modül, hacker dostu re4son çekirdeği altında Raspbian Buster çalıştırıyor.

Bir güvenlik geliştiricisi olan Mr. Smashy, yeni Raspberry Pi tasarımını paylaştı. Geliştirici, Twitter üzerinden yayınladığı gönderide, Pi Zero W ve taşınabilir pil ile yapılan bir Wi-Fi hackleme modülü tanıtarak, aygıtın nasıl yapıldığını anlatan bir rehber paylaştı.

Kendi Wi-Fi hack modülünü yapmak isteyenlerin ihtiyacı olan şeyler; RaspberryPi Zero W, bir mikro USB kablosu, bir mikro SD kart, bir taşınabilir şarj cihazı ve hepsini bir araya getirebilmenizi sağlayan küçük bir kasa. Mr. Smashy'nin Wi-Fi hackleme modülü, Raspberry Pi'nin varsayılan işletim sistemi olan Raspbian Buster'ı hacker'ların sıklıkla kullandığı re4son kerneliyle çalıştırıyor.

Re4son, Wi-Fi izleme ve paket enjeksiyonu gibi işlevleri destekliyor. Linux tabanlı güvenlik sistemi Kali burada kullanılmasa da, Raspberry Pi kullanan bilgisayar korsanları sık sık güvenlik odaklı Linux yazılımını re4son çekirdeği altında çalıştırıyor. Ayrıca Mr. Smashy'nin modülü, Aircrack-ng gibi popüler Wi-Fi izleme uygulamaları için de destek sağlıyor.

Aygıt kurulduktan sonra ağ güvenliğini test edebilen bir siber güvenlik cihazı olarak olarak kullanılabiliyor. Elbette kötü niyetli ellerde Wi-Fi izleme veya ağ saldırısı amaçlı bir silaha dönüşebiliyor. Eğer nasıl yapıldığını merak ediyorsanız detaylı rehbere buradan erişebilirsiniz.