Dünyanın İlk Dijital İnsan İskeleti Oluşturuldu

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) bulunan New England Üniversitesi'nden (UNE) araştırmacılar, kanser hastalığı nedeniyle 2010 yılında hayatını kaybeden ve bedeninin bilimsel araştırmalarda kullanılmasını isteyen UNE arkeoloğu Rowan Webb’in dijital iskeletini yaptı.

Yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle 2010 yılında hayatını kaybetmeden önce pek çok araştırmaya liderlik eden New England Üniversitesi'nden arkeolog Rowan Webb, ölümünden sonra dahi bilime katkı sağlayabilmek için bedeninin bilimsel araştırmalarda kullanılmasını istemişti.

UNE araştırmacıları ve teknik uzmanlarından oluşan bir ekip, Webb’in bu arzusunu yerine getirmek için başarılı arkeologun dijital iskeletini tasarladılar. Dünyanın ilk dijital insan iskeletini yaratan araştırmacılar, yaptıkları 3D modelleme üzerinden bu hafta sonu online olarak ders vermeye başlayacak.

Proje hakkında konuşan UNE zooarkeoloji uzmanı Dr. Melanie Fillios, “Webb’in elimizdeki teknoloji hakkında hiçbir fikri yoktu. Şimdi herkesin ondan bir şeyler öğrenebilmesini sağlayacağız. Ailesi ve onu tanıyanlar, onun hala bir bakıma yaşadığını hissedecekler” dedi.

2010 yılında hayatını kaybeden arkeolog Rowan Webb, ölümünden sonra dahi bilime katkı vermeye devam edecek

Webb’in dijital iskeleti, antik eserlerin özüne zarar verilmeden dokümantasyonun yapılmasında ve 3D modellerinin üretilmesinde kullanılan fotogrametri tekniği ile tasarlandı. Sydney Üniversitesi'nin desteğiyle gerçekleşen projede, Webb’in vücudundaki her kemik detaylı olarak fotoğraflandı.

UNE paleontoloji bölümünden doktora öğrencisi Michael Curry, “Nihayetinde Webb’in iskeletinden alabileceğimiz en ayrıntılı görüntüleri elde etmek için yaklaşık 30.000 fotoğraf çektim. Bu görüntüleri çekmek, yeniden yapılandırmak ve ince ayar yapmak neredeyse bir yıl sürdü, ancak sonunda görmek istediğimiz şeye ulaştık” ifadelerini kullandı.

“Fotoğraf çalışması dijitalleşme sürecinin sadece başlangıcıydı. Görüntülerden 3D modeller oluşturmak ve geliştirmek bir yılımızı daha aldı” diyen Curry, “Ayrıca herkesin düzenli olarak erişebileceği bir dijital platform bulmamız, modellerin ve fotoğrafların depolanmasını sağlamamız ve meta verilerini hazırlamamız gerekiyordu” dedi.

Webb'in vücudundaki kemikleri modellemek için yaklaşık 30.000 adet fotoğraf çekildi

2010 yılında hayatını kaybeden arkeolog Rowan Webb’in dijital iskeleti, dünyanın herhangi bir yerinde internet bağlantısı olan herkes için kullanıma sunuldu. Araştırmacılar, Webb’in iskeletinin, insan anatomisinden adlı çalışmalara kadar birçok uygulamada insan kemiğini tanımlamak için kullanılabileceğini söylüyorlar.

Çevrimiçi öğrenmeye duyulan istek arttıkça, çevrimiçi kullanıma sunulan 3D modellerin önemli bir öğretim kaynağı haline geldiğini belirten UNE arkeoloji ekibi, dünyadaki tüm üniversitelerin ve müzelerin araştırma için kullanılabileceği 3D dijital modelleme koleksiyonuna sahip olmayı umuyor. Tasarlanan dijital iskelete buradan göz atabilirsiniz.