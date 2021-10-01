İlk Koronavirüs Hapının Etkinlik Oranı ve Fiyatı Açıklandı

ABD ve Kanada merkezli, dünyanın en büyük ilaç üreticilerinden birisi olan Merck, geliştirdiği Covid-19 hapı “Molnupiravir” hakkında umut verici yeni bilgiler paylaştı. Ağız yoluyla alınan ilaç, virüsün neden olduğu ölüm ve yoğun bakıma yatma riskini de %50 oranında azaltıyor.

Koronavirüs aşılarına dair etkinlik, doz sayısı ve yaş gruplarına ilişkin tartışmalar devam ederken ilaç şirketi Merck, henüz deneysel aşamada olan ilacı hakkındaki yeni araştırma sonuçlarını paylaştı. Ölüm riskini ve yoğun bakım ihtimalini %50 oranında azalttığı kaydedildi.

Olabildiğince kısa süre içerisinde Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) onayı alması planlanan hap için tüm dünyadaki düzenleyici kurumların onayına sunulması bekleniyor. Elde edilen olumlu sonuçlar sayesinde de ilacın Faz-3 denemesi planlanandan daha erken tarihte sona erdi.

Covid-19 hapı Molnupiravir nasıl bir ilaç?

Hap olduğu için ağız yoluyla alınan molnupiravir, koronavirüsün genetik koduna hatalar ekleyerek etkilerini azaltıyor, böylece hastalık daha hafif atlatılabiliyor. Hastanın değil virüsün genetik kodunu bozduğu için BioNTech’in aşısına benzetilen Molnupiravir, eğer FDA ve diğer düzenleyici kurumlardan onay alırsa Covid-19 aşıları dışındaki ilk ilaç seçeneği olarak piyasaya sürülebilecek.

Molnupiravir, nasıl bir çalışma sonucu umut vadetti?

Reuters’ta yer alan detaylara göre Molnupiravir, dünyanın her bölgesinden toplam 775 hasta üzerinde test edildi. Tedavi sırasında ilacı alan hastaların %7,3’ü hastaneye kaldırıldı ve hiç ölüme rastlanmadı. Buna karşılık plasebo grubunda olan, yani ilacı almayan karşılaştırma grubundaki hastaların %14,1’i hastaneye kaldırıldı ve 8 kişi hayatını kaybetti.

İki grup arasında yer alan bu kıyaslamaya göre Molnupiravir’i alan hastalarda ölümle karşılaşılmazken; ilacı alanlar, almayanlara kıyasla %50’ye yakın oranda daha az hastaneye kaldırıldı. İlaç, testler sırasında 5 gün boyunca 12 saatte bir hastalara verilmişti.

“Delta dahil tüm varyantlara karşı etkili” dendi, ancak yan etkileri henüz net şekilde açıklanmadı:

İlacı üreten şirket Merck’in açıklamalarına göre Molnupiravir, Delta dahil koronavirüsün bugüne kadar kayıt altına geçen tüm varyantlara karşı etkili. Ancak şirket, ilacın yan etkileri konusunda henüz net bir açıklama yapmış değil. İnsan hücrelerinde herhangi bir genetik değişikliğe neden olmadığı kaydedildi.

Deneye katılan erkeklere heteroseksüel ilişki, kadınlara hamile olmak yasaklandı; doğum kontrol hapı şart koşuldu:

İlacın test aşamasında deneye katılan erkek ve kadın hastaların tamamına doğum kontrol hapı kullanılması tavsiye edilirken erkeklere “heteroseksüel ilişki” doğum çağındaki kadınlara ise “hamile kalmak” yasaklandı.

Covid-19 hapı Molnupiravir'in fiyatı:

Merck, 10 milyon doz Molnupiravir üretmeye hazır olduğunu belirtildi. Ayrıca ABD hükümeti ile yapılan anlaşmaya göre 5 gün boyunca 12 saatte bir alınacak dozların tamamının bulunduğu bir paket Molnupiravir’in fiyatı 700 dolar olarak belirlendi. Merck, ABD hükümeti ile 1,7 milyon paket ilaç için anlaşmaya varıldığını bildirdi.