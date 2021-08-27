Dünyanın ilk tam otonom ve elektrikli kargo gemisi Yara Birkeland, ilk yolculuğuna çıkmak için gün sayıyor. Geminin ilk ticari seferi, 2021 bitmeden gerçekleştirilecek.

Denizcilik sektöründe karbon emisyonunu büyük oranda azaltabilecek önemli bir adım atıldı. Yara Birkeland isimli kargo gemisi, üzerinde hiç mürettebat olmadan, tamamen otonom şekilde yük taşımaya başlayacak.

Elektrikli kargo gemisi, başlangıçta Norveç'te iki kasaba arasında yük taşıyacak ve ilk olarak genelde karadan taşınan yükleri taşıyacak. Bu şekilde geminin tek seferde 40 bin tır seferinin yerini alması bekleniyor.

'Denizyolu taşımacılığı endüstrisini dönüştürebilir':

Yara Birkeland, ilk otonom gemi değil. 2018 yılında otonom dümenli bir yolcu gemisi de Finlandiya'da kullanıma sunulmuştu. Ancak Yara Birkeland, tamamen otonom ve elektrikli ilk kargo gemisi olma özelliğini taşıyor. Bu özelliğin, gelecekte denizyolu taşımacılığı endüstrisinde büyük bir dönüşümün önünü açabileceği düşünülüyor.

Geminin otonom operasyonlarından sorumlu teknoloji firması Kongsberg'ün CEO'su Geir Håøy, Yara Birkeland ile yaşanabilecek gelişimi "Yara Birkeland, tüm denizcilik endüstrisi için büyük bir teknolojik ve sürdürülebilir ilerlemeyi yansıtan bir sonraki önemli adımı temsil ediyor" sözleriyle özetliyor.

Yara Birkeland, toplamda 60 nakliye konteyneri taşıyabiliyor. Geminin azami 13 deniz mili hız sağlayabilen iticilerine 7 MWh'lik devasa bir batarya güç sağlıyor. Geminin ilk ticari yolculuğu için kesin bir tarih henüz mevcut değil. Ancak operatörleri, 2021 sona ermeden Yara Birkenland'in Herøya ve Brevik isimli Norveç kasabaları arasındaki yolculuğuna başlayacağını ifade ediyor.

Dünya üzerinde tüm ticaretin yüzde 90'ı denizyolu taşımacılığı ile gerçekleştiriliyor. Her sene 90 binden fazla gemi okyanuslara açılarak yük taşıyor. Bu yüksek orana rağmen, Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne (International Maritime Organisation - IMO) göre denizyolu taşımacılığı endüstrisi dünyada üzerindeki toplam sera gazı emisyonunun yüzde 2 - 3'lük bir kısmını oluşturuyor. IMO'nun amacı ise 2050 yılına kadar sera gazı emisyonunu 2008'deki seviyelere kıyasla yüzde 50 düşürmek.