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TurkNet ve Monster Notebook’tan Dev İş Birliği: İşte Yeni "Canavar Gibi İkili Bir Arada" Kampanyası!

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TurkNet ve Monster Notebook iş birliğiyle oyunculara 2.000 TL'ye varan bilgisayar indirimi ve 3 ay ücretsiz GigaFiber internet fırsatı sunuluyor.

TurkNet ve Monster Notebook’tan Dev İş Birliği: İşte Yeni "Canavar Gibi İkili Bir Arada" Kampanyası!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

TurkNet ve Monster Notebook, oyun severlerin karşısına heyecan verici bir ortaklıkla çıkıyor.

"Canavar Gibi İkili Bir Arada" sloganıyla hayata geçirilen bu stratejik adım, yüksek performanslı donanımı kesintisiz ve yüksek hızlı internetle buluşturarak oyunculara uçtan uca mükemmel bir deneyim vaat ediyor.

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TurkNet ve Monster Notebook’tan Dev İş Birliği: İşte Yeni "Canavar Gibi İkili Bir Arada" Kampanyası!
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Hem donanımda hem internette oyunculara özel fırsatlar

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İş birliği kapsamında her iki markanın kullanıcılarına yönelik cazip indirimler ve avantajlar sunuluyor:

  • TurkNet Abonelerine İndirim: TurkNet kullanıcıları, Online İşlem Merkezi veya mobil uygulama üzerinden alacakları özel kodla Monster Notebook’un seçili dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarında 2.000 TL’ye varan indirim kazanıyor.
  • Monster Kullanıcılarına Ücretsiz İnternet: Monster Notebook’tan bilgisayar satın alanlar, TurkNet GigaFiber altyapısının bulunduğu adreslerdeki yeni aboneliklerinde ilk 3 ay ücretsiz internet fırsatından yararlanabiliyor.

İlk buluşma Gaming İstanbul'da

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Bu dev ortaklığın ilk durağı, 18-20 Eylül tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan Gaming İstanbul Fuarı olacak. Fuar alanındaki Monster Notebook deneyim standında TurkNet’e özel bir bölüm yer alacak. Ziyaretçiler bu alanda düşük gecikme süresi ve yüksek hızlı internetin oyun performansına etkilerini deneyimleme ve anında başvuru yapma imkânı bulacak.

Önümüzdeki dönemde yeni topluluk buluşmaları, özel kampanyalar ve etkinliklerle genişlemesi hedeflenen bu iş birliği, oyuncular için donanım ve bağlantıyı tek bir ekosistemde buluşturmaya devam edecek.

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