Dünyanın İlk Yapay Zekâ Yazılım Mühendisi ile Tanışın: Devin

Cognition AI, tarihin ilk yapay zekâ ürünü yazılım mühendisi olan Devin'i tanıttı. Devin, neredeyse her şeyi tek başına yapabiliyor.

Geçtiğimiz aylarda NVIDIA CEO'su Jensen Huang, artık kimsenin yazılım öğrenmesine gerek olmadığını, yapay zekânın bu işi herkes için yapacağını ifade etmiş ve büyük tartışma başlatmıştı. Şimdi de Cognition AI adlı firma, ilkyapay zekâ yazılım mühendisi Devin'i tanıttı.

Cognition AI, Devin ile birlikte geliştirici ekiplerin daha iddialı projeler geliştirebileceğini ifade ediyor. Yapay zekâ mühendis, karmaşık mühendislik süreçlerini planlama ve tamamlama becerisine sahip. Ayrıca her adımda da ilgili içeriği hatırlayabiliyor, hatalar yapsa da düzeltmelerini de yapabiliyor ve hatalarından ders çıkarabiliyor. Devin, bir insan geliştiricinin ihtiyaç duyduğu kod editörü, kodlama ortamları gibi ekipmanları da kullanabiliyor.

Yapay zekâ yapan yapay zekâ

Bunlara ek olarak Devin, kullanıcı ile aktif bir şekilde iş birliği yapabilme becerisine de sahip. Gerçek zamanlı olarak ilerlemesini bildirebilen yapay zekâ, geri bildirimleri de kabul ediyor ve tasarımda da insan kullanıcı ile birlikte çalışabiliyor. Yapabildikleri ise oldukça dikkat çekici.

Devin, daha önce tanımadığı teknolojileri öğrenebiliyor. Örneğin aşağıdaki videoda, bir blog gönderisi okuduktan sonra Modal üzerinde ControlNet çalıştırıp Sara için mesajlar oluşturuyor.

Devin'in yapabildiği diğer şeyler arasında en dikkat çekicilerden biri ise uçtan uca bir uygulama geliştirebilmesi olarak gözüküyor.

Yapay zekâ mühendisin yapabildiği diğer iler arasında ise hataları bulup düzeltmek,

ve hatta kendi yapay zekâlarını oluşturabilmek yer alıyor.

Devin bunun dışında bulduğu hatalar için açık kaynak kod platformlarında cevaplar arayabiliyor, bazı sorulara cevaplar verebiliyor ve hatta UpWork'te bazı gerçek yazılım görevlerini üzerine alıp gerçekleştirebiliyor. Devin, daha önceki en iyi modelden 10 kat daha yüksek bir sorun çözme yüzdesine sahip. Hatta tam olarak nereye bakacağı gösterilen en iyi modellerden bile üç kat daha yüksek yüzdeyle öne çıkıyor. Devin bu alanda ilk olsa da kesinlikle son olmayacak.

Öte yandan Devin hakkındaki bilgilerimiz, onu üreten firmanın bize verdiği bilgilerle sınırlı ve geliştirme sürecinde nasıl bir yol izlendiği gibi konularda bir bilgi yok. Metodolojisi belirsiz olan ve deneyimlenemeyen bir yapay zekâ mühendisin bir halkla ilişkiler çalışması olması da mümkün.