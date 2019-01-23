Yapılan bir araştırmaya göre Türkiye'deki Z kuşağı gençlerin %43'ü devlet memuru olmak istiyor. Gençlerin yalnızca %16'sı kendi işini kurmak istiyor.

2000’li yıllarda doğup internet ve teknoloji çağını en üst seviyede yaşayan Z kuşağını ele alan Bugün ve Yarın: Hayalimdeki Gelecek Araştırması’nın sonuçları açıklandı.12 ilde 45 farklı lise ve dengi okulda 1,200 lise öğrencisi ile gerçekleştirilen araştırma, Z kuşağının gelecek beklentisini ve iş dünyasına bakış açısını ortaya çıkardı.

Z kuşağının üniversite, meslek seçimi ve kariyer gelişimi gibi konularda ne düşündüklerini ortaya çıkarmayı amaçlayan araştırmada öğrencilere konu ile ilgili 20 farklı soru soruldu. ‘’Gelecekteki meslek ve iş idealin nedir?’’ sorusuna öğrencilerin yalnızca %6’sı kendi işini kurmak istediğini söyledi. %43’lük büyük çoğunluk ise devlet memuru olmak istediğini belirtti.

‘Üniversite ve meslek seçiminde hangi seçenek senin için daha önemlidir?’ sorusuna öğrencilerin büyük bir kısmı ‘üniversitenin itibarı’ yanıtını verirken, yalnızca 189 öğrenci üniversite seçiminde istek ve yeteneklerinin önemli olduğunu belirtti. Görünüşe göre yeni bir ‘devlete kapak attık mı rahatız’ nesli geliyor.

Araştırma sonuçlarına göre Türkiye’deki Z kuşağı, dünyadaki yaşıtlarının aksine rekabetçi, geliri sürekli olarak değişen, kendi kendilerini yönetecekleri işler yerine sabit gelirli bir devlet memurluğu istiyor. Araştırma sonuçları hakkında konuşan Altınbaş Üniversitesi Rehberlik Koordinatörü Murat Acet, şu açıklamaları yaptı;

‘’Meslek seçiminde kişisel kazanç ve ekonomik bağımsızlık ilk amaç olmakla beraber anket katılımcısı gençler bu ideale sabit bir iş ve gelirle ulaşmanın mümkün olduğu kanısı taşımaktadır. Bağımsız, rekabete dayalı bir meslek ve sabit olmayan bir gelir, aileden özerklik, gelişim fırsatları gibi faktörlerin en düşük puanlara sahip olması oldukça dikkat çekicidir.

Daha az sorumluluk alan düşünce, seçim ve eğilimleri, meslek seçimi ve kariyer planlamada aile ve yakın çevrenin hala en belirleyici faktör olması en kırılgan alanlar olarak tespit edilmiştir. Bu haliyle kendinden önceki x ve y kuşaklardan tamamen ayrılmaktan öte kısmen onların özelliklerini de barındıran 'Türk tipi Z kuşağı'ndan söz edilebilir.’’