Apple, 12. Kez Üst Üste Dünyanın En Beğenilen Markası Oldu

Apple; sırasıyla Amazon, Berkshire Hathaway, Walt Disney, Starbucks, Microsoft, Alphabet, Netflix, JPMorgan Chase ve FedEx'i geride bırakarak 12. kez üst üste yılın en beğenilen şirketi oldu.

Birleşik Devletler merkezli köklü iş ve finans dergisi Fortune, dünya çapında yılın en çok beğenilen ve takdir edilen şirketlerini açıkladı. Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple, hem yasal hem de finansal olarak zorlu bir süreçten geçtiği şu dönemde 12. kez üst üste yılın en çok beğenilen şirketi olmayı başardı.

Fortune, gerçekleştirdiği ankette şirketleri insan yönetimi, varlıkların kullanımı, sosyal sorumluluk, yönetim kalitesi, finansal sağlamlık, uzun vadeli yatırım değeri, ürün kalitesi ve servis, küresel rekabetteki yeri kategorilerinde karşılaştırdı. Apple, tüm kategorilerde rakiplerini geride bırakmayı başardı.

Anket sonuçlarına göre Apple’ın birinci sırayı almasındaki en önemli neden, şirketin gerçekleştirmiş olduğu inovasyonlar. Bir başka deyişle Apple, yenilikçi olduğu için dünyanın en beğenilen şirketi konumunda bulunuyor. Cupertino merkezli şirket, dünyanın en beğenilen markası olduğunu öğrendiği sıralarda ürünlerinin Çin ve Almanya’da yasaklanması ve yasaklanmadığı ülkelerde ise satın alınmaması sorunlarıyla mücadele ediyor.