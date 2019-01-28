Düz Dünya Derneği, Marka Patent Başvurusuyla Kurumsallaşıyor

Geçtiğimiz yıl Adana'da resmen faaliyetlerine başlayan Düz Dünya Derneği, kurucu Doğukan Özkan önderliğinde patent başvurusunda bulunuyor.

Dünyanın şeklinin düz olduğunu iddia eden ve Seyhan ilçesindeki Tepebağ Mahallesi'nde bulunan ofisi üs olarak kullanan Düz Dünya Derneği, kuruluşunun birinci yılında dünyanın küre, geoid veya yuvarlak olmadığı konusunda ısrarcı olmaya devam eden diğer vatandaşlarla birlikte fotoğraflar çekildi.

Yeni dönemde otellerde konferans vereceklerini ve derneğe çok büyük bir ilgi olduğunu belirten dernek başkanı Özkan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Yaklaşık iki ay sonra süreç belli olacak. Düz Dünya ismi marka olacak. İnsanlar konferanslar düzenlememizi istiyor. Teorimize ilgi gösterip dinleyenler de var, dalga geçenler de. Sadece Adana değil Ankara, İzmir, İstanbul gibi şehirlerden de çok sayıda mesaj alıyoruz, yoğun ilgi var. Yapılacaklar listemiz hazır. Çok yakında otellerde Düz Dünya Teorisi'ni anlatacağımız konferanslar vereceğiz."

Özkan, son olarak vatandaşların ilgisi sonrasında çok daha büyük bir binaya taşınarak 'bilim merkezi' kuracaklarını söyledi. 2019 yılında, Dünya'nın düz olduğunu iddia edebilen bir yerde ne kadar bilimsel aktiviteden söz edilebilir, bunu da zaman gösterecek.