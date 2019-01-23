Düz Dünyacılar, Tam Ay Tutulmalarını Nasıl Açıklıyor?

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen kanlı ay tutulmasını açıklamak için düz dünyacıların oldukça ilginç bir teorisi var.

20-21 Ocak’ta gerçekleşen Kanlı Ay Tutulması’nda gökyüzü gözlemcileri, Dünya’nın gölgesinin doğal uydumuzun üstüne düşüşünü gözlemledi. Atmosferde kırılarak gelen ışıklar, Ay’ı kırmızıya boyadı.

Düz Dünya teorisyenlerine göre bu fenomen, aslında Güneş Sistemi'ndeki gizemli “gölge cisim”i gözlemlemek için nadir bir fırsat.

Düz Dünya teorilerinde sadece Dünya’nın düz olduğu iddia edilmiyor. Bu görüşte Ay ve Güneş küresel cisimler. Uzayda gezen bir bazlamaya benzeyen Dünya’nın kuzey kutbuna göre dönen bu gök cisimleri, asla gezegenin öteki tarafına geçmiyor. Fakat böyle bir sistemde Ay Tutulması gerçekleşmeyeceği için düz dünyacıların yeni bir açıklama bulmaları gerekiyordu. O açıklama geldi.

Yapılan açıklamaya göre, sadece Ay’ın önünden geçerken görülebilen “gölge cisim” bütün ay tutulmalarının kaynağı. Bununla beraber bu cismin yapısı, bileşenleri, boyutu, şekli gibi konularda yapılmış bir açıklama yok.

Düz Dünya Wiki'ye göre bu cisim Güneş’e çok yakın mesafede dönüyor, bu nedenle de gözlemlenemiyor. Düz Dünya teorisyenlerine göre Güneş’e yakın olan cisimler görüntülenemez, görülemez. (Öte yandan Güneş’in hemen dibinde dönen bir Merkür var ve rahatlıkla gözlemlenebiliyor.)

Düz Dünya teorisyenleri, bu cisim ile Güneş arasında 5.15 derecelik bir açının var olduğu görüşündeler. Bu sonuca nasıl ulaştıkları bilinmese de “ödünç alınmış” bir bilgi olması ihtimali yüksek: Dünya ile Ay’ın eksenleri arasında da 5.15 derece var.