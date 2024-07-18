Dyson, OnTrac ismini verdiği yeni kulaklığını bizlerle buluşturdu. Devasa bir tasarıma sahip cihaz, pil ömründen ANC'ye kadar birçok konuda dikkat çeken özellikler sunuyor.

Dyson, genellikle ev ürünleriyle tanıdığımız bir şirket olsa da farklı kategorilerden de ürünler üretiyor. Kulaklıklar da bunlardan biri. Örneğin şirket, iki yıl önce hava temizleme maskesiyle gelen Zone isimli kulaklıklarını tanıtmıştı. Bu ilginç cihaz, çok pahalı olması nedeniyle öyle inanılmaz ilgi görmemişti.

Bugün ise şirket, ilk ses odaklı kulaklıkları diyebileceğimiz “OnTrac”i bizlerle buluşturdu. Kulak üstü tipte bir kulaklık olan OnTrac, oldukça ilginç özelliklere sahip.

Türkiye’ye de gelecek olan Dyson OnTrac nasıl özelliklere sahip?

OnTrac’in görünümüne baktığımızda bayağı büyük olduğunu ve endüstriyel tarzda diyebileceğimiz bir tasarımla geldiğini görebiliyoruz. Bu konuda Dyson’ın diğer ürünleriyle aynı tasarım diline sahip olduğunu söylemek mümkün. Dış kapaklar için alüminyum, bakır gibi malzemeler kullanırken yastıklarında ise ultra yumuşak olarak nitelendirilen mikrofiber köpük tercih etmiş.

Şirket, hem konforu hem de performansı bir araya getiren kulaklığın dış kapaklarında onlarca özelleştirme seçeneği sunulacağını belirtmiş. Yani herkes kendine uygun görüntüye sahip bir OnTrac alabilir. Ağırlığının 451 gram olduğunu belirtelim.

6 Hz’den 21 bin Hz’e kadar frekans desteği sunan Dyson OnTrac’te 40 mm hoparlör sürücüleri var. Aktif gürültü önleme (ANC) konusunda da oldukça iyi. Şirketin aktardığına göre 40 dB’e kadar gürültüyü engelleyebiliyor.

En merak edilen taraflarından biri olan pil ömrüne baktığımızda da etkileyici sonuçlar görüyoruz. Öyle ki Dyson OnTrac, iki yüksek kapasiteli lityum iyon pili sayesinde ANC açıkken 55 saate kadar kullanım sunuyor. Eğer doğruysa sınıfının en iyilerinden olacak demek. Cihazın 10 dakikalık şarj ile 2,5 saat kullanım sunduğunu, 30 dakikalık şarj ile ise 9,5 saat sunduğunu belirtelim.

Dyson OnTrac fiyatı

Dyson OnTrac; mavi, turuncu, siyah ve kırmızı olmak üzere 4 farklı renk seçeneğiyle 500 dolarlık fiyattan satışa sunuluyor. Kulaklıkların eylül civarlarında Türkiye’de de satışa sunulacağı gelen bilgiler arasında.