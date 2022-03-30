Dyson'dan Hava Temizlemeyi ve Müziği Birleştiren Kulaklık!

Hava temizleme teknolojileriyle ün yapan Dyson, bugün hem bu teknolojiyi hem de kulaklığı bir araya getiren sıra dışı kulaklığı Zone'u tanıttı. Zone, temelde Dyson'ın hava temizleme teknolojisinin minyatür haline ve bir üst düzey kulaklığa yer veriyor.

Gelecekten gelmişçesine görünen ev ürünleriyle dikkat çeken Dyson, özellikle hava temizleyicileriyle adını tüm dünyaya duyurmayı başardı. Bugünse şirket, artık hava temizleyicilerini evlerden çıkaracak yeni ve çok farklı bir ürün tanıttı. Bu ürün, Dyson’ın hava temizleme teknolojisini ve üst düzey bir kulaklığı bir araya getirdi.

Dyson Zone isimli yeni Bluetooth kulaküstü kulaklıklar, yine Dyson dilini taşıyan tasarıma sahip kulaküstü kulaklığın yanı sıra bir de manyetik yüz vizörüne yer veriyor. Bir bölümü kesilmiş motor kaskı gibi duran bu sıra dışı hava temizleyici kulaklık, kentsel yaşamda hem havayı hem de ses gürültüsünü engelleyerek yüksek rahatlık sunmayı hedefliyor.

Kulaklardan alınan hava burna temizlenmiş şekilde aktarılıyor:

Kulaklıkta bulunan ve hava temizleyici teknolojisini taşıyan vizör, aslında Dyson’ın devrimsel yeni bir teknolojisine yer vermiyor. Vizör, bunun yerine şirketin mevcut hava temizleme teknolojisinin minyatür halini taşıyor. Hava temizleme süreciyse yalnızca vizörü değil, tüm kulaklığı kapsıyor.

Zone kulaklığının sağ ve sol bölümleri, bulundurduğu küçük kompresörlerle havayı içine çekiyor. Daha sonra bu hava, kulaklığın vizör bölümüne iletiliyor ve temizleniyor. Vizörün tam ortasından da, yani insan burnuna denk gelen bölümden, temizlenmiş hava kişiye aktarılıyor. Hava, tüm bu süreçte büyük partiküller ve parçacıklardan arındırılmış olarak kişiye sunuluyor. Ne kadar havanın kişiye verildiği de kişinin o anki aktivitesine bağlı olarak otomatik olarak değiştiriliyor.

Öte yandan kulaklığı sadece kulaklık olarak kullanmak isteyenler, vizörün manyetik olarak kulaklığa bağlanması sayesinde istediklerinde vizörü kolayca sökebiliyorlar. Bununla birlikte vizör, ağız bölümünün altına da indirilebiliyor. Bu sayede kişi, karşısındaki kişi ile rahatlıkla konuşabiliyor. Dyson’ın açıklamasına göre filtre, havadaki parçacıkların %99’unu yok edebiliyor.

Kulaklıktaysa özel bir teknoloji yer almıyor:

Kulaklık tarafıysa özel bir teknolojiye yer vermiyor. Kulaklıklar, üç farklı aktif gürültü engelleme moduna sahip durumda. Vizör indirildiğinde otomatik olarak sohbet modu etkinleştirilirken araba kornaları gibi seslerin duyulabilmesi için ‘şeffaflık’ modu da seçilebiliyor. Üçüncü mod ise kişiyi tamamen izole etmeyi hedefliyor. Ayrıca kulaklık, Dyson Link uygulaması üzerinden kontrol edilebiliyor. Uygulamada hava kalitesi hakkında bilgiler de sunuluyor.

Dyson, kulaklığın ne kadar ağır olduğu veya bataryasının kaç saatlik kullanım sunduğu gibi teknik detayları henüz paylaşmadı. Bununla birlikte kulaklığın fiyatı da henüz bilinmiyor.