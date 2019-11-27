e-Devlet'te 1 Milyar Giriş Hedefine Ulaşıldığı Açıklandı

MÜSİAD tarafından düzenlenen zirvede konuşan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, bu yıl 13 Kasım itibarıyla e-Devlet’te 1 milyar girişin aşıldığını açıkladı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen ve bu yıl Dijital Gelecek temasıyla gerçekleştirilen Vizyoner Zirvesi’nde konuşan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, dijital teknolojilerin kullanımı ve geliştirilmesi yoluyla ekonomik ve sosyal refahın artırılmasına yönelik süreçlere ilişkin faaliyetlerinden bahsetti.

Ali Taha Koç, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin kamu kurumlarının performans ve hizmetlerinin verimini artırmak, ayrıca kamunun dijital dönüşümüne öncülük etmek olduğunu ifade etti. Koç, dijital dönüşüm ofisi sayesinde vatandaşların günlük hayatlarındaki işlerinin kolaylaştırılacağını, bu sayede zamandan ve nakitten tasarruf edilerek refah seviyesinde artışın sağlanacağını söyledi.

e-Devlet’e 1 milyar giriş:

2002 yılında saniyede veri transferinin 100 GB olduğunu, bu rakamın 2017’de 46.600 GB’a çıktığını belirten Koç, 2022 yılında saniyede veri transferinin 150.700 GB olmasının beklendiğini söyledi. Siber saldırıların artık otomatikleştirildiğini, daha sık, daha karmaşık ve hedef odaklı şekilde yapıldığını belirten Koç, siber güvenlikte caydırıcı olmanın, bu alanda mevcut teknolojilere eşdeğer ürünler geliştirmek olduğunu ifade etti.

Koç, “Nasıl sınırlarımızı yabancı askerlerle koruyamazsak verimizi de yabancı ürünlerle koruyamayız. Bugünden alacağımız önlemler ve atacağımız adımlar, yarının dünyasında teknolojiyi takip eden değil, teknolojiye yön veren ve üreten bir ülke olmak çok önemli” ifadelerini kullandı.

e-Devlet’te 1 milyar giriş barajının aşıldığını, hizmet başına düşen belge sayısının düşürüldüğünü ifade eden Koç, şunları söyledi: “2008'de başladığımız bu yolculukta o yıl sadece 5 bin kişi sisteme girmişti. 13 Kasım itibarıyla bu yıl 1 milyar giriş hedefine ulaştık. Bundan sonra e-Devlet'i her vatandaşımızın rahatlıkla kullanacağı bir ortama çevirmek istiyoruz. e-Devlet'ten Dijital Türkiye Versiyon 1.0'a giden süreçte; hizmet başına düşen ortalama belge sayısı 3,80 iken yaptığımız çalışmalar ve kurumlarımızın üstün gayreti neticesinde talep edilen ortalama belge sayısı 0,34'e düşürüldü.”