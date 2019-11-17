e-Devlet'in Kullanıcı Sayısı 44,5 Milyonu Geçti

Bugün e-Devlet Kapısı üzerinden yükseköğretim mezuniyet belgesi sorgulamaktan araç plakası ceza sorgulamasına göre birçok işlem sadece birkaç tıkla halledilebiliyor. Birçok devlet dairesi için basitçe halledilebildiği bu hizmeti kullanan sayısı ise her geçen gün artıyor.

Kamu Bilişimcileri Derneği tarafından Antalya’da düzenlenen 4. Kamu Bilişim Zirvesi’nde konuşan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet’in gelişmiş verimlilik, maliyet azaltma ve tasarruf sağladığını ifade etti.

e-Devlet’in kağıt temelli sistemlere göre verimliliğin artmasını sağladığını vurgulayan Koç, bu sayede insan gücüne olan ihtiyacın azaldığını ve bu sayede de işletme maliyetlerinin düştüğünü dile getirdi.

Günün herhangi bir saatinde, bir kamu kurumuna gitmeden hizmet alınabildiğini söyleyen Ali Taha Koç, bu sayede ciddi zaman tasarrufu sağlandığını, işletmeler ve vatandaşlar ile devlet arasında daha kolay iletişim sağlanabildiğini ifade etti.

e-Devlet’te sunulan hizmet sayısı

Koç, bu sistem sayesinde insanların kendilerine ait verileri anlık olarak görebildiğini ve süreçleri çevrim içi şekilde takip edebildiğini söylerken e-Devlet kullanıcı sayısının çıktığı yıl olan 2008’de 6.990 olduğunu söyledi.

e-Devlet Kapısı’nda 5.075 farklı hizmet sunulduğunu söyleyen Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı, “e-Devlet kullanıcı sayısı 44 milyon 585 bin 564 kişiye ulaştı. 2008 yılında 5 bin 747 olan giriş sayısı da bu yıl 1 milyar 9 milyon 512 bine ulaştı. Her yıl bu sayılar artıyor” şeklinde konuştu.

e-Devlet tarafından sunulan 5.075 farklı hizmetin 2.535’i devlet kurumu hizmetleri, 2.088’i belediye hizmetleri, 396’sı özel kurum hizmetleri ve 54’ü su ve kanalizasyon hizmetlerinden oluşuyor. Ayrıca bu sene e-Devlet çatısı altına eklenen hizmet sayısı ise 944.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) e-Devlet üzerinden en fazla kullanılan kurum olduğunu söyleyen Koç, sözlerine şöyle sürdürdü:

“Kullanıcılarımız e-Devlet üzerinden 234 milyon 641 bin kere 4A hizmet dökümü, 143 milyon 847 bin kere dava dosyası sorgulaması, 121 milyon 542 kez vergi borcu sorgulaması, 70 milyon 535 bin kez mobil hat sorgulaması yaptı ayrıca SGK tescil ve hizmet dökümü, araç plakasına yazılan ceza sorgulaması, e-bordro hizmeti, icra dosyası sorgulaması, tapu bilgileri sorgulaması, yükseköğretim mezun belgesi sorgulaması da en fazla tercih edilen hizmetlerden oldu.”