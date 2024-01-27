E-kitapların basılı kitaplardan daha uygun fiyatlı olması kulağa daha mantıklı geliyor. Sonuç olarak birkaç yüz KB’lık e-kitaplar neredeyse maliyetsizken basılı kitaplar; oluşturulma, editörlük, redaktörlük, basım ve nakliye gibi birçok aşamadan geçerek kütüphane raflarımıza ulaşıyor.

Basılı bir kitap ile bir e-kitap ortaya çıkarmak için gereken çaba karşılaştırıldığında aralarındaki fiyat farkı çok gelebilir. Bunun tek sebebi, üreticilerin açgözlülüğü mü yoksa elle tutulur sebepleri var mı?

Zaten bizim ülkemizdeki dolar-euro kurunu düşününce e-kitapların pahalı olmasına çok da şaşırmamak gerek ama biz yine de basılı kitaplarla e-kitapların bir karşılaştırmasını yapacağız. Ondan önce, elektronik kitapların basılı kitaplardan daha yüksek fiyatlandırılmasının sebeplerine bakalım.

Ayrıca ufak bir not: Artık “fiziksel kitap” diye bir kavram ortaya çıktı. Her şeyin dijitalleşmesi gibi kitapların da dijitalleşmesi, basılı kitaplara ayrı bir isim tanımlama mecburiyetinde bıraktı. Normal olan kitap, e-kitap yani günümüzde. Sizi de yaşlı hissettirdi mi bu “fiziksel kitap” kavramı? :( Biz de içeriğimizde tutarlı olması adına “fiziksel kitap” kavramını kullanacağız.

E-kitapların pahalı olmasının asıl sebebi, tamamen farklı bir fiyatlandırma sistemine sahip olmaları.

Fiziksel kitaplar, perakendecilere liste fiyatının yaklaşık yarısına satılıyor. Perakendeciler ise bunları istedikleri fiyatlarda satabiliyor. Örneğin Amazon, kitapları tavsiye edilen perakende satış fiyatının altında sattığında bu indirim sadece Amazon’un kâr marjını etkiliyor.

Yani aslında bir nevi kumar oynuyorlar. Düşük fiyatın daha fazla satış sağlayacağını, bunun da kayıp kâr marjını telafi edeceğini planlıyorlar. Ancak e-kitaplarda aynı durum söz konusu değil. Amazon’un e-kitapların fiyatı üzerinde herhangi bir kontrolü yok. Böylece fiziksel kitapta istediği kadar indirim yapabilirken e-kitaba dokunamıyor ve ortaya bir fiyat farkı çıkıyor.

Sağladığı kolaylık nedeniyle tüketiciler, fiyat farkını çok önemsemeyebiliyor.

Fiziksel bir kitap almak için ya kitapçı kitapçı gezmeniz gerekir ya da kargo beklersiniz. Ancak e-kitapla tek tuşla o kitaba ulaşabilirsiniz. Üstelik fiziksel bir yer de kaplamaz. Kitaptan kazandıklarınızı beyninize depoladıktan sonra kütüphanenize depolamanıza gerek yoktur.

Tabii ki bu herkes için geçerli değil. “Okuduğum her kitap, kütüphanemde durmalı. Ara sıra elime almalıyım, tekrar incelemeliyim.” diyenler de var. Ancak e-kitap seçeneğin de aradaki fiyat farkını umursamayıp kolaylığına bakması mantıklı geliyor.

E-kitapların üreticilerinin büyük bir çoğunluğu yayımcılardan oluşuyor.

E-kitapların ilk etapta ortaya çıkması, yayımcıların vesile olmasıyla başladı. İnsanlar da fiziksel kitaptan e-kitaba doğru yöneldi. Ancak büyük yayımcılar; e-kitapları, fiziksel kitaptan daha uygun fiyatlı bir seçenek hâline getirirse fiziksel kitaplar tamamıyla kütüphanelerin tozlu raflarında kalabilir.

Yayımcılar bunu istemiyor elbette. E-kitapların fiyatını, fiziksel kitaplardan daha uygun hâle getirmiyorlar ki fiziksel kitaplar nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmasın.

E-kitap ve fiziksel kitap fiyat karşılaştırmasına gelecek olursak:

George Orwell-Hayvan Çiftliği

Stefan Zweig-Satranç

Yukarıdaki fiyat karşılaştırmalarını Amazon'un internet sitesinden yaptık.

Peki siz hangi usul okumayı tercih ediyorsunuz? “Kokusunu almazsam okuyamam! Ben eski usulden devam.” diyenlerden misiniz yoksa “E-kitaplar daha kullanışlı, çağa da ayak uydurmak gerek sonuçta…” diyenlerden mi?

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