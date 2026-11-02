Gelişen teknolojiyle birlikte gökyüzündeki güç dengeleri de değişiyor. Günümüzde bir uçağı güçlü yapan şey yalnızca hızı veya motorlarının ürettiği itiş gücü değil; düşük radar görünürlüğü, gelişmiş sensörler, elektronik harp sistemleri ve pilotun çevresindeki gelişmeleri ne kadar iyi takip edebildiği de en az motor performansı kadar önemli.

Peki sizce bu uçakları bu kadar güçlü yapan şey ne? Düşük radar görünürlüğü ve gelişmiş sensör sistemleri mi yoksa uzun menzilli görev yetenekleri mi?

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Havacılığın zirvesindeki bu efsane uçakları gelin yakından inceleyelim.

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Lockheed Martin F-22 Raptor

Üretici: ABD

Sınıfı: Beşinci nesil hava üstünlüğü savaş uçağı

Öne çıkan özelliği: Gizlilik, yüksek manevra kabiliyeti ve art yakıcı kullanmadan süpersonik uçuş

F-22 Raptor, hava üstünlüğü sağlamak için geliştirilen beşinci nesil savaş uçaklarının en dikkat çekici örneklerinden biri. İki Pratt & Whitney F119 motoruyla çalışan bu uçak, uygun koşullarda art yakıcı kullanmadan ses hızının üzerinde uçabiliyor. Düşük radar görünürlüğü, itki yönlendirme sistemi ve gelişmiş aviyonikleri sayesinde F-22 sadece hızlı uçabilen bir savaş uçağı olmaktan çıkıyor. Hava muharebesinde rakiplerini tespit etme ve onlara karşı avantaj elde etme amacıyla tasarlanan model, ABD Hava Kuvvetlerinin hava üstünlüğü kabiliyetinde önemli bir yere sahip.

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Ülke: ABD

Sınıfı: Beşinci nesil savaş uçağı

Öne çıkan özelliği: Sensör füzyonu, düşük radar görünürlüğü ve gelişmiş elektronik sistemler

Farklı görevleri aynı platformda gerçekleştirmek üzere geliştirilen F-35 Lightning II hava muharebesinden kara hedeflerine yönelik operasyonlara kadar geniş bir kullanım alanına sahip. Özellikle sensörlerinden gelen bilgileri bir araya getirerek pilotun çevresindeki durumu daha iyi değerlendirmesine yardımcı oluyor.

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Chengdu J-20 Mighty Dragon

Ülke: Çin

Sınıfı: Beşinci nesil düşük radar görünürlüklü savaş uçağı

Öne çıkan özelliği: Uzun menzilli görevler, dahili silah istasyonları ve yeni motor teknolojileri

Çin'in J-20 Mighty Dragon modeli, ülkenin gelişmiş savaş uçağı teknolojilerinde geldiği noktayı gösteren önemli bir platform. Büyük gövdesi ve dahili silah bölmeleriyle tasarlanan bu model, özellikle uzun mesafelerde hava gücü oluşturabilecek kabiliyetleriyle öne çıkıyor.

Sukhoi Su-57

Ülke: Rusya

Sınıfı: Beşinci nesil çok rollü savaş uçağı

Öne çıkan özelliği: Yüksek manevra kabiliyeti, düşük radar görünürlüğü ve farklı görevlerde kullanılabilme

Hava-hava ve hava-yer görevlerini gerçekleştirmek üzere geliştirilen Su-57, aerodinamik tasarımı ve manevra kabiliyetiyle öne çıkıyor. Model, düşük radar görünürlüğünü gelişmiş uçuş sistemleriyle bir araya getirmeyi hedefliyor.

Boeing F-15EX Eagle II

Ülke: ABD / Boeing

Sınıfı: Çok rollü savaş uçağı

Öne çıkan özelliği: Yüksek mühimmat kapasitesi, gelişmiş radar ve uzun menzilli görev kabiliyeti

F-15EX Eagle II, güçlü motorları, modern elektronik sistemleri ve taşıyabildiği mühimmat miktarıyla öne çıkan bir model. Teknik verilere bakıldığında F-15EX yaklaşık 13.381 kg yük taşıyabiliyor ve Mach 2,5 azami hıza ulaşabiliyor. Uçakta gelişmiş AESA radarı ve elektronik harp sistemi de bulunuyor. Bu özellikler, F-15EX'i özellikle yüksek miktarda mühimmatın uzun mesafelere taşınması gereken görevler açısından önemli bir model yapıyor.

Dassault Rafale

Ülke: Fransa

Sınıfı: Çok rollü savaş uçağı

Öne çıkan özelliği: Farklı görevleri gerçekleştirebilmesi, gelişmiş elektronik sistemler ve yüksek mühimmat kapasitesi

Fransa'nın Rafale savaş uçağı, hava üstünlüğü, keşif ve kara hedeflerine saldırı gibi farklı görevlerde kullanılabilmesiyle öne çıkıyor. Uçak ayrıca kara üslerinden ve uçak gemilerinden operasyon gerçekleştirebilen varyantlara sahip. Dassault Aviation'ın teknik verilerine göre Rafale, 9,5 tona kadar haric, yük taşıyabiliyor ve yüksek irtifada Mach 1,8 azami hıza ulaşabiliyor.

Northrop Grumman B-2 Spirit

Ülke: ABD

Sınıfı: Stratejik bombardıman uçağı

Öne çıkan özelliği: Uçan kanat tasarımı, düşük radar görünürlüğü ve kıtalararası görev kabiliyeti

Alışılmışın dışında bir tasarıma sahip olan B-2 Spirit düşük radar görünürlüğü sağlamak üzere geliştirildi. Dört motorla çalışan B-2, yaklaşık 27,2 ton yük taşıyabiliyor ve konvansiyonel veya nükleer mühimmat kullanabiliyor.

TUSAŞ KAAN

Ülke: Türkiye

Sınıfı: Geliştirilmekte olan beşinci nesil muharip uçak

Öne çıkan özelliği: Düşük radar görünürlüğü hedefi, dahili silah istasyonları ve gelişmiş aviyonikler

KAAN, ülkemizin kendi muharip uçağını geliştirme hedefinin en önemli savunma sanayisi projelerinden biri. Uçağın düşük radar görünürlüğü, gelişmiş görev sistemleri ve dahili silah istasyonlarıyla gelecekte Türk Hava Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılaması hedefleniyor.

Northrop Grumman B-21 Raider

Ülke: ABD

Sınıfı: Geliştirilmekte olan stratejik bombardıman uçağı

Öne çıkan özelliği: Düşük radar görünürlüğü, uzun menzilli görev kabiliyeti ve gelişmiş ağ sistemleri

B-21 Raider, ABD'nin gelecekteki stratejik bombardıman filosunun temel parçalarından biri olmak üzere geliştiriliyor. Konvansiyonel ve nükleer görevleri yerine getirmesi planlanan uçak, gelişmiş gizlilik teknolojilerini yeni nesil görev ve bilgi paylaşım sistemleriyle birleştirmeyi hedefliyor.